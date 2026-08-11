費城機場已至少10人遭ICE逮捕 74歲印尼籍祖母也被帶走

近來至少10人在費城機場遭ICE逮捕，圖為去年聯邦執法人員在費城機場協助TSA安檢。(美聯社)

移民權益倡議者稱，7月12日迄今，已經至少10人在費城 國際機場(Philadelphia International Airport)遭美國移民及海關執法局(ICE )逮捕。

川普政府在全美加大機場逮捕力道，移民律師警告，非公民旅行風險重重，即使手持有效工作許可或正在等待申請法律救濟的人也不例外。

這波被捕人士中包括持阿根廷籍的30歲費城市民伊利克(Iliana Noeli Lick)。

利克於7月11日上午約7時，由男友梅爾基奧雷(Steven Melchiorre)送抵費城國際機場。她原本計畫與朋友前往密蘇里州堪薩斯市，觀看阿根廷國家足球隊與瑞士隊的世界盃比賽。

梅爾基奧雷回到家後傳訊息詢問她是否已找到登機門，但一直沒有收到回覆。之後，梅爾基奧雷接到一連串電話，才得知利克根本沒有抵達登機門，而是在機場安檢處遭ICE探員拘留。

她先被轉移到賓州中南部的坎布里亞郡(Cambria County)關押ICE囚犯的監獄，幾天過後被轉到路易斯安納州、德州和新墨西哥州的ICE設施。

利克自2024年9月起居住在費城南部，並在Point Breeze社區替兩個家庭擔任保母。梅爾基奧雷表示，利克2023年持旅遊簽證入境美國，之後延長簽證，並提出身分變更申請及工作許可申請。

亞裔聯合會(Asian Americans United)執行董事薇薇安‧張(Vivian Chang)說，在費城被捕的人當中，包括來自印尼 、烏克蘭、阿根廷等國家；另有一名宗教領袖被短暫拘留後獲釋。

她還提到，一名74歲的印尼籍祖母也被從機場帶走，而目前沒有任何回應。

費城最近通過「ICE滾出去」法案(ICE Out)，禁止ICE在市屬土地行動、不得在沒有司法搜索令之下進入市屬場所。但費城法律部門幕僚長斯卡武佐(Sam Scavuzzo)聲明，聯邦執法部門進入機場特定區域的權限受聯邦法管轄。

國土安全部(Department of Homeland Security)發言人稱，聯邦政府將向未經許可滯留美國的人提供2600元補償金、一張免費回祖國的機票。自行遣返可保留日後返回美國的權利，無需承擔政府遣返所引發的處罰，不願自願離境的人將被逮捕並遣返，且沒有機會返回。

她先被轉移到賓州中南部的坎布里亞郡(Cambria County)關押ICE囚犯的監獄，幾天過後被轉到路易斯安納州、德州和新墨西哥州的ICE設施。