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新州1學區小學生教室「禁用AI」初、高中採分級監管

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州哈登菲爾德學區禁止小學生在課堂使用人工智慧。(哈登菲爾德學區官方臉書)
新澤西州哈登菲爾德學區禁止小學生在課堂使用人工智慧。(哈登菲爾德學區官方臉書)

新澤西州哈登菲爾德學區(Haddonfield School District)制定政策，完全禁止小學教室使用人工智慧(AI)；針對初中、高中則採分級監管，各有不同的使用權限。

這項新政策依年級設定三個層級的AI使用權限，從小學完全禁止，一直到高中畢業班規定學生可在監督下使用。

哈登菲爾德學區位於坎登郡(Camden County)，從幼兒園到12年級約有2700名學生。

哈登菲爾德學區委員會日前召開教育委員會會議，聚焦對AI的謹慎樂觀態度；委員會稱，應引導學生以批判性的思考技能妥善使用AI，而不光只是依賴AI獲得結果。

根據哈登菲爾德學區的新政策，幼兒園到5年級學生被禁止在課堂上使用生成式AI，將有助於學童接觸AI之前透過真實學習培養基礎技能。

6至8年級初中生將在老師指導下循序接觸AI；9至12年級高中生在課堂上可在經批准的平台上使用，目前僅核准生成式AI平台Gemini Notebook(原名 NotebookLM)，該平台採封閉系統，只能根據用戶上傳文檔回應，ChatGPT 、 Claude 等熱門聊天機器人已被學區過濾器封鎖。

學生只能在學校所配發、安裝強制內容過濾器的裝置上使用AI。為此，學區為6至12年級學生購買新監控軟體，教師可即時查看學生螢幕，必要時可鎖定或凍結。

高中生如果想使用AI做作業，須先獲教師許可，完成作業後須揭露使用情況並註明來源。此外，老師必須提報是否藉助AI給予學生回饋。

新政策授權藉助AI檢測軟體，但其結果不能作為認定學生學術不端的唯一依據。教師採取任何行動之前須經人工審核；學區建議老師要求學生口頭解釋其思考過程。

教師可採用與學生不同的AI工具，包括教育版的Gemini和Claude，仍在封閉網路中運作。老師們9月將接受培訓。

學區圖書館員和媒體專家正為不同年級的學生開發每年四到六節AI素養課程。小學生將在圖書館學習時間接受指導，國中生在數位公民課上學習，高中生授課方式尚待確定。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 學區採三層級管理：K到5年級全面禁用生成式AI；6到8年級需在老師指導下接觸；9到12年級則可在核准平台上使用，但仍須受監督並遵守揭露規定。

  • 高中生須先獲教師許可，且只能在學校配發、裝有內容過濾與監控軟體的裝置上使用；作業完成後要揭露AI使用情況並註明來源，老師也必須回報是否用AI給予回饋。

  • 學區要求教師先人工審核，AI偵測結果不能單獨作為不端依據，必要時還要讓學生口頭說明思考過程；同時安排AI素養課程，培養批判思考而非只看答案。

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