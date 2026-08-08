8個月第二起 紐瓦克移民拘留所再死一人

紐瓦克(Newark)移民 拘留中心德萊尼廳(Delaney Hall)因苛刻對待被拘留者的方式，近來持續受到外界審查與抗議。聯邦官員日前證實一位非法移民 羅佩茲(Edwin Lopez-Cornejo)死亡，是過去八個月內第二位在德萊尼廳拘留期間死亡之移民。

紐約時報報導，負責管理德萊尼廳的移民及海關執法局(ICE )表示，41歲的羅佩茲1日在紐瓦克的大學醫院(University Hospital)由醫護人員宣告死亡。ICE表示，羅佩茲在德萊尼廳發生醫療緊急狀況後，工作人員立即作出反應，撥打911請求緊急醫療服務。目前尚未公布死因。

邊境巡邏隊(Border Patrol)官員表示，羅佩茲於2006年非法入境美國，當時移民法官下令將他驅逐出境，他兩個月後被遣返薩爾瓦多(El Salvador)。之後他再次非法入境，今年6月18日在新州普蘭菲爾德市(Plainfield)落網，被送往德萊尼廳拘留等待遣返。

ICE表示在拘留期間，羅佩茲獲得適當醫療照護，並接受醫療專業人員診治，他的家屬以及位於新州伊麗莎白(Elizabeth)的薩爾瓦多領事館均已接獲死訊。ICE聲明表示致力確保所有拘留者都處於安全、有保障、符合人道待遇的環境中，任何遭拘留的非美國公民，都不會被拒絕接受緊急醫療照護。

在Facebook發布的一段影片中，移民倡議人士訪問了一名自稱是羅佩茲母親的瑪麗亞．科內霍(Maria Cornejo)。科內霍表示她最後一次與兒子通話是在7月31日，當時兒子告訴她自己身體不舒服。科內霍表示兒子因糖尿病持續服藥，通話中他表示臉部與手部已失去知覺。她說羅佩茲有一名12歲的女兒，「他是一位好父親。我不希望其他父母經歷我現在承受的一切。我要求司法還給我們公道。」

德萊尼廳於去年重新啟用，以配合川普總統擴大打擊非法移民的行動。聯邦官員表示，去年12月另一名41歲男子布魯圖斯(Jean Wilson Brutus)也因醫療緊急狀況死亡。