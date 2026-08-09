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新州最佳5醫院出爐 哈肯薩克再登榜首

編譯周芳苑／綜合報導
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「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)新年度最佳醫院排行榜出爐，新澤西州11家醫院被評為「最佳地區醫院」，哈肯薩克大學醫學中心(Hackensack University Medical Center)再次榮登新州榜首，新州排名前五的優質醫院有3家連續第二年上榜。

美新世界報導每年都會評估全美數千家醫院，選出全美最佳醫療機構、並評選地區性最佳醫院。今年505家醫院被評為最佳地區醫院。

新州93家醫院被評估，前五名最佳地區醫院依序如下：

哈肯薩克大學醫學中心：隸屬於哈肯薩克子午線健康系統(Hackensack Meridian Health)的教學醫院有七個成人專科領域在全美名列前前茅，包括癌症治療、心臟病學、心血管外科、糖尿病和內分泌學、神經病學及神經外科。除上述醫學領域外，在器官移植、兒童醫療、婦產科及急重症照護等領域亦具全國影響力。醫院設有多項先進治療中心，並與醫學院合作培育醫療人才，持續推動精準醫療與創新研究。

大西洋醫療系統莫里斯醫療中心(Morristown Medical Center, Atlantic Health System)：心臟科、心血管外科、骨科和泌尿科等三個成人專科領域在全美名列前茅，23項手術和疾病診療表現出色。

大西洋健康系統俯瞰醫療中心(Overlook Medical Center, Atlantic Health System)：位於薩米特(Summit)，共16 項成人手術和疾病治療成績優異，包括慢性阻塞性肺病、結腸癌手術、糖尿病、心律不整和心臟病發作。

庫柏大學醫院坎登分院(Cooper University Health Care-Camden)：12項成人手術和疾病治療表現優異，包括主動脈瓣膜手術、慢性阻塞性肺病、結腸癌及婦科癌症手術和心律不整。

安歌塢醫院(Englewood Hospital)：10項成人手術和疾病治療表現優異，包括腹主動脈瘤修復術、結腸癌手術、心律不整、心臟衰竭和髖部骨折。

精華 FAQ

  • 根據美國新聞與世界報導的評選，新澤西州共有11家醫院被列為最佳地區醫院；這些醫院是在新州93家受評醫院中脫穎而出，顯示整體醫療實力不俗。

  • 依序為哈肯薩克大學醫學中心、大西洋醫療系統莫里斯醫療中心、大西洋健康系統俯瞰醫療中心、庫柏大學醫院坎登分院，以及安歌塢醫院，涵蓋北新州多家重量級醫療機構。

  • 該院隸屬哈肯薩克子午線健康系統，7個成人專科領域名列全美前茅，並在器官移植、兒童醫療、婦產科與急重症照護等方面具影響力，兼具教學、研究與臨床實力。

新澤西州 新州

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