新州最物超所值5大學 普林斯頓5星奪冠

新州最物超所值的這五所大學當中，普林斯頓大學(Princeton University)躋身最高評級名單，獲5顆星。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Money雜誌公布新州5所最物超所值大學。

Money雜誌公布新州5所最物超所值大學。 重點二： 普林斯頓大學獲5星，另外4校皆為4.5星。

普林斯頓大學獲5星，另外4校皆為4.5星。 重點三：評分重點看學費、畢業率、債務與收入。

「金錢」雜誌(Money)發布最新年度大學排行榜，新澤西州 共有五所大專院校獲得4.5星至5星評級；這一份年度排名根據學費負擔能力、學生畢業率、學生債務和畢業生收入等因素對進行評估。

新州 最物超所值的這五所大學當中，普林斯頓大學(Princeton University)躋身最高評級名單，獲5顆星；其他四所大專院校包括新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)、羅格斯大學新布倫瑞克分校(Rutgers University-New Brunswick)、史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)、新澤西學院(The College of New Jersey)各獲得4.5星評級。

在全美700多所大專院校的年度排行榜中，新州另有幾所大學獲4星評級。

「金錢」雜誌表示，年度評等旨在幫忙家庭根據攻讀學位所需要的費用、畢業後發展等要素比較各個學校，作為擇校依據。

新州排名最前面的常春藤盟校普林斯頓大學大學部學費、住宿費、伙食費和其他雜費加起來每年將近9萬4000元，不過該校有慷慨助學金，整體來說物有所值；計入平均助學金後，每年學雜費大降至約1萬6150元。

這一份排行榜入榜學校錄取率差異懸殊。普林斯頓大學大學部錄取率僅約5%，新澤西理工學院錄取率約65%。

排名依據有三大類、25項指標，三大依據包括負擔能力、教育品質和學生成果。負擔能力所占比率最大，細項包括獲得學位所需要的預估成本、獲助學金後的淨價以及學生債務。畢業率、畢業後收入和經濟流動性也是重要依據。

這一份排行榜先是針對2400多所公、私立非營利四年制大學初步評估，之後將範圍縮小到符合入學人數、畢業率和數據可用性最低標準的735所學校。