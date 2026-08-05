新州小鎮禁建數據中心 開發商提告求償3億

新澤西州 南部的格洛斯特郡(Gloucester County)門羅鎮(Monroe Township)為阻止人工智慧 數據中心設立而修改分區歸條例，開發商普林斯頓公司(Hexa Builders)因興建方案受阻而提出3億元訴訟。

門羅鎮居民一連幾個月強烈反對人工智慧數據中心設立。普林斯頓開發公司上月提訴後已移交卡姆登(Camden)的聯邦法院。

門羅鎮數據中心興建爭議始於1月間一場規畫委員會會議，當地官員批准Hexa公司在威廉斯敦(Williamstown)黑馬派克路(Black Horse Pike)沿線空置農田上建造兩座160萬平方呎的倉庫。

居民在會中聲稱該提案是誘餌陷阱，倉庫日後可能改建AI數據中心。之後反對聲浪日益高漲，官員因此改變策略。鎮議會4月通過兩項法令，其中之一取消Hexa公司重建地塊上建造數據中心的許可用途，另一法令則禁止在47平方哩的鎮區內興建數據中心。

就在禁令生效前兩周，Hexa公司提交修改版申請，規畫以一座100萬平方呎的數據中心取代原擬建兩座倉庫中較大的一座， 門羅鎮規畫委員會5月12日召開特別會議判定申請不完整。

鎮府官員稱，這樣的決定等於讓該計畫叫停，數據中心禁令全面生效，藉此徹底杜絕數據中心落腳門羅鎮。

訴訟稱，官員故意阻止在新禁令生效前讓認定申請4計畫完整。訴狀列出20項指控，包括門羅鎮違反新州 「市政土地使用法」(Municipal Land Use Law)以及該鎮的申請程序。

開發商請求法官推翻小鎮兩項法令，裁定資料中心申請有效，判門羅鎮賠償3億餘元。

門羅鎮至少是新州迄今第二個因禁建數據中心而被開發商起訴的市政當局；前一例是安多弗鎮(Andover Township)7月10日被控告。