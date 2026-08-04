1.3萬費城屋主資格不合 被踢出減稅計畫

費城 市府針對數千處房產進行審查後發現，超過1萬3000名屋主不符合資格卻領取市府房產稅補貼，已被取消補貼資格。

費城官員日前表示，這些屋主多數誤領自住房屋免稅優惠(homestead exemption) ，平均每年節省1400元，經查發現誤領後已被取消補貼資格，將被追繳稅款。補收稅款將為費城和費城學區 帶來3350萬元額外收入。

費城公校系統是賓州 唯一無權自行增稅的學區，正面臨3億元結構性赤字，追稅而來的額外收入將是一大利多。

學區將獲得56%房產稅收入，其餘則是市府財政收入。目前房產稅率為評估價值(assessed value)的1.3998%，近十年來一直沒有變動。

費城上個月公布最新房產評估結果，與2025年度前一次大規模評估相較，房產估值中位數上漲3%。

費城提供多種房產稅減免計畫，藉此幫助屋主因應估值變化、以免被迫搬遷。其中最普及的是自住房屋免稅政策，免除房屋價值前10萬元的房產稅，只有將房屋作為主要住所的屋主才符合資格，屋主在該房屋居住期間可免稅，一旦搬走並將房屋出租便不再符合資格。

費城市長帕克(Cherelle L. Parker)團隊2024年啟動審查，旨在確定哪些房產可能不再符合免稅資格；費城稅務局(Philadelphia Revenue Department)審查約2萬2000個稅務帳戶，在所有參加房屋免稅計畫家庭中占比不到 10%。

調查發現，1萬3355名屋主被取消房產稅援助計畫資格；該計劃有各種不同優惠，經這一波調查而被取消資格的屋主多半是誤享自住屋免稅優惠。

被取消資格的屋主收到兩份通知，可於60天內舉證，否則將被取消資格；過了期限仍可上訴。

稅務局局長麥科爾根(Kathleen McColgan)聲明稱，這些合規專案(compliance projects)可確保補助計畫的參與情況準確而公平，讓真正符合條件的居民得到幫助。