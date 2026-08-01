川普政府要新州交出選民資料 遭法官駁回
川普(Donald Trump)政府要求新澤西州提供完整、未經刪除的選民登記名單，新州州府拒絕，川普團隊隨後提告，但29日由聯邦法官駁回。
美國地區法官庫雷希(Zahid Quraishi)並未進行口頭辯論，而是透過長達17頁的意見書駁回此案，從多個層面駁斥聯邦政府論點，包括「民權法案」(Civil Rights Act)賦予司法部長權力以獲取所有與申請、登記、繳納人頭稅或其他投票必要行為的相關紀錄和文件。
庫雷希說，此案是司法部在全美提起的20多起訴訟之一，旨在從各州和地方政府取得選民登記資料；憲法賦予各州監管和管理選舉的權力，地方政府最了解選民。
庫雷希法官認定新州選民登記電腦系統不在聯邦審查範圍內，因此，該法院與至少其他16個地區法院以及一個巡迴上訴法院一起駁回原告訴訟請求。
新州檢察長達文波特(Jennifer Davenport)曾稱政府的要求毫無根據，對最新裁決表示讚賞。新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)也在社群媒體 X 貼文稱，將始終捍衛新州居民的個人身份訊息。
司法部將提出上訴。
司法部2月提起訴訟，要求新州交出所有選民的個人訊息，包括姓名、出生日期、地址及駕照資訊或社安碼後四位；同時，政府持續推動備受爭議的「保障美國選民資格法案」(Save America Act)通過，旨在核查全美選民的公民身份。
聯邦政府在訴狀中稱，希望確保各州遵守1993年「國家選民登記法」(National Voter Registration Act)和「幫助美國投票法案」(Help America Vote Act)中規定的選民名單維護要求。
新州州長薛瑞爾上周披露州府單位因軟體故障，導致2023年6月至2024年6月約6600名非公民被添加到選民名冊中，驅使聯邦更強力要求新州提供選民資訊。
新州在提交給法院的文件中辯稱，聯邦法律並未賦予司法部獲取數百萬選民個人身份信息的權限，這些資訊受新州隱私法保護。
司法部主張要確認各州遵守《國家選民登記法》與《幫助美國投票法案》的名單維護規定，因此要求取得完整選民登記資料，包含姓名、地址、出生日期等個資。 法官認為憲法授權各州監管與管理選舉，地方政府最了解選民；且新州選民登記電腦系統不屬聯邦審查範圍，司法部也無權取得數百萬人的個人資訊。 新州可暫時維持不提供完整選民名單，州長與檢察長都表達支持裁決；但司法部已表示將提出上訴，且全美類似訴訟仍可能持續影響各州選舉資料爭議。
精華 FAQ
司法部主張要確認各州遵守《國家選民登記法》與《幫助美國投票法案》的名單維護規定，因此要求取得完整選民登記資料，包含姓名、地址、出生日期等個資。
法官認為憲法授權各州監管與管理選舉，地方政府最了解選民；且新州選民登記電腦系統不屬聯邦審查範圍，司法部也無權取得數百萬人的個人資訊。
新州可暫時維持不提供完整選民名單，州長與檢察長都表達支持裁決；但司法部已表示將提出上訴，且全美類似訴訟仍可能持續影響各州選舉資料爭議。
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