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最新報告 新州貧窮人口是聯邦數據3倍

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州法律援助服務處(Legal Services of New Jersey)下屬的非營利機構「貧困研究所」 (PRI)發布最新報告指出，新州實際貧困率約為美國政府統計數據的三倍。

報告稱，2024年新州官方公佈的貧窮人口接近300萬，遠高於聯邦政府公布的85.9萬人。收入低於官方貧窮線更容易獲得政府各項援助。

PRI主任普拉薩德(Shivi Prasad)表示，政府嚴重低估新州等高成本州的貧困情況。

商務部經濟分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)數據稱，新州生活成本在全美排名第三；另據分析稅收政策的非營利組織稅務基金會(Tax Foundation)，新州房地產稅也居全美之冠，新州平均年度稅單超過1萬元，遠高於全美平值均約3119元。

PRI表示，政府衡量貧困程度的方法顯然不足。PRI所衡量的是「真實貧窮線」(True Poverty Level)，即工薪家庭在沒有公共或私人資助下維持基本生活，而且不必為了支付房租，採取節衣縮食等措施。

PRI及其他專家表示，官方聯邦貧窮線的基本缺陷是，其依據是基於1964年數據而推估的簡單標準。卡姆登羅格斯大學(Rutgers University-Camden)社會學家納波利塔諾(Laura Napolitano)說，衡量標準不完善，就如同每小時7.25元的聯邦最低工資一樣，是過時的計算方法。

普拉薩德說，數十年來，聯邦貧窮線標準未將住房、托兒、食物、交通、醫療保健以及其他日常生活實際成本納入考量，也未考慮全美各地生活成本的地理差異，例如，根據 Apartments.com ，曼哈頓兩房公寓平均月租5746 元，遠高於內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)的1441元。

新州兩房公寓平均月租1800元，一年超過2萬1000元；針對托兒費，新澤州人類服務部數據稱，幼兒托兒費最高每月1417元、一年約1萬7000元，這兩項加起來每年接近4萬元，即使年收入5萬元幾乎是三口之家聯邦貧窮線的兩倍，也不夠生活。

精華 FAQ

  • PRI以「真實貧窮線」衡量，將住房、托兒、食物、交通與醫療等必要支出納入，強調家庭若無外部補助仍難維持基本生活，就屬於貧困。

  • 因聯邦標準仍沿用1964年思維，沒有充分反映各地生活成本差異。對新州這類高成本州而言，房租、稅負與托兒費都遠高於官方估算。

  • 報告提到新州生活成本全美第3、房地產稅居冠，兩房公寓年租金超過2萬1000元，托兒費一年約1萬7000元，合計幾乎達4萬元。

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