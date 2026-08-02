明年賓州健保 個人保費擬調漲17% 高於預期

賓州保險廳廳長漢弗萊斯（Michael Humphreys）表示，保險業者申請的費率高於預期。（賓州保險廳臉書）

根據賓州 保險廳(Pennsylvania Insurance Department)上周公布的費率申請資料，保險公司針對2027年度透過Pennie市集銷售的個人暨家庭健保 計畫要求平均調漲17%，小型企業健保計畫則要求平均調漲11.5%，高於州府預期。

保險業者所提出的調漲申請正在徵詢公眾意見，徵詢期8月22日結束，保險廳預訂秋季公布最終費率。

賓州保險廳廳長漢弗萊斯(Michael Humphreys)聲明稱，保險業者申請的費率高於預期。

賓州保險業者在費率提案中表示，為因應醫療服務和處方藥成本上漲、以及投保人及其健康狀況的變化，必須提高保費 ；法律規定，保險公司必須將所收取保費的80%用於會員醫療保健。

獨立藍十字保險公司(Independence Blue Cross)申請平均保費調高14%。

在關鍵性的財政激勵計畫被取消後，今年歐記健保市場價格大漲，賓州保險業者便是在這樣的基礎上申請2027年調高保費；許多人的賓州健保計畫(Pennie health plan)2026年保費跳增一倍多，17.7萬人放棄醫療保險。倡議者擔心，保費進一步調漲將使更多人被迫放棄保險、進一步推高醫療成本。

由於老年人可能患有多種慢性疾病，需要更多的醫療照顧，年輕人相對健康、醫療支出較少，因此年輕人繳交的保費有助於平衡老人偏高的保險成本。

然而，許多第一次自己買保險的年輕人對保費非常敏感，在國會未續簽確保保險支出不超過收入8.5%的財政激勵計畫後，年輕人退出歐記健保的比率最高。

數據顯示，今年迄今退出賓州健保計畫Pennie的成人中，約三分之一年齡34歲以下。

Pennie計畫2027年註冊期間為11月1日至隔年1月15日。

政府2021年推出強化版保費稅收抵免(Enhanced Premium Tax Credits)之後，到2025年12月31日宣告終止。