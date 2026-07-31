我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：還不確定

「功夫女足」片尾空位留給吳孟達 影迷追問周星馳回應藏洋蔥

賓州州長宣布：ICE取消興建2處移民拘留所計畫

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)日前宣布，國土安全部已正式撤銷在賓州設立兩處ICE拘留中心的計畫，這兩座設施原定容納多達9000名移民，但因州政府與地方社區強烈反對已確定作罷。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，在州政府與地方社區的反對聲浪下，這項決定代表將伯克斯郡(Berks)與斯庫爾基爾郡(Schuylkill)的倉庫改建為拘留中心的計畫正式告終。與此同時，川普政府正著手放棄部分原為支援大規模驅逐政策而規劃的設施。尋求連任的民主黨籍州長夏皮羅在2月曾告訴國土安全部官員，他將「積極動用一切手段阻止這些設施啟用」。

夏皮羅讚揚聯邦政府的決定，並肯定自己政府為阻止這些設施所做的努力。他說，「從一開始我就明確表示，這些倉庫不應被用作ICE拘留中心，因為它們不適合容納人員，將其改建為拘留中心將對周邊社區的健康、安全與基礎設施都是嚴重風險。」

賓州的兩處設施其中一處計畫改建的前Big Lots折扣商店倉庫，曾引發當地居民的強烈不滿，這兩項計劃都遭到夏皮羅等高層官員與地方社區活躍人士的強烈反對。

ICE在22日向賓州環境聽證委員會提交的文件，以及7月13日國土安全部助理部長英格斯比(James Ingalsbe)的信函中，已確認撤銷許可申請的決定。

在賓州，伯克斯郡的計畫原定可容納1500名被拘留者，而斯庫爾基爾郡部分則可容納7500人。

精華 FAQ

  • 夏皮羅宣布，國土安全部已正式撤銷在賓州設立2處ICE拘留中心的計畫，代表伯克斯郡與斯庫爾基爾郡的相關改建案不再推進。

  • 兩處設施原本預計可收容多達9000名移民，其中伯克斯郡計畫約1500人，斯庫爾基爾郡部分則約7500人，規模相當龐大。

  • 夏皮羅指出，倉庫並不適合改作拘留中心，可能對周邊社區的健康、安全與基礎設施造成嚴重風險，因此州府與地方居民都強烈反對。

ICE 移民 賓州

上一則

FASCA亞城分會新生培訓圓滿落幕

下一則

伊州近10萬喪失糧券居民 可獲400元補助

延伸閱讀

選舉、移民與聯邦合作才能獲援災經費 逾20州告川普政府

選舉、移民與聯邦合作才能獲援災經費 逾20州告川普政府
穆林：喬州ICE設施 不適合蓋在沃爾頓郡

穆林：喬州ICE設施 不適合蓋在沃爾頓郡
壓力太大 公民銀行：停止向移民拘留所經營者貸款

壓力太大 公民銀行：停止向移民拘留所經營者貸款
ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

ICE幹員進駐紐約 首波鎖定皇后區 逮捕盤查恐變常見

熱門新聞

賓州一名華裔媳婦持刀連刺婆婆245刀奪命(示意圖)。(pexels)

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

2026-07-30 09:05
ICE探員執法(示意圖)。(路透)

踢咬ICE探員 賓州台灣籍婦女拒捕被控攻擊

2026-07-29 09:47
西雅圖美食節發生槍擊事件，造成多人傷亡。（路透）

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

2026-07-26 23:43
美國西雅圖中心當地時間26日驚傳槍擊，造成2人死亡、至少5人受傷。圖為事發後警方到場。（美聯社）

西雅圖美食節連續槍聲 目擊者：所有人都在丟東西、拚命跑

2026-07-27 00:08
移民權益組織30日在芝加哥移民法庭前控訴現行「移民超級大庭」模式，刻意製造「缺席遣返」。(特派員黃惠玲／攝影)

超級大庭淪快速遣返工具 移民律師疾呼勤查EOIR狀態

2026-07-30 13:27
伊州長一直大力推動向無證移民提供州內大學生學費優惠。(州長官方臉書)

伊州無證生享州內學費優惠 聯邦法官裁定違憲

2026-07-27 10:32

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗
賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝