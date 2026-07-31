賓州州長宣布：ICE取消興建2處移民拘留所計畫

賓州 州長夏皮羅(Josh Shapiro)日前宣布，國土安全部已正式撤銷在賓州設立兩處ICE 拘留中心的計畫，這兩座設施原定容納多達9000名移民 ，但因州政府與地方社區強烈反對已確定作罷。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，在州政府與地方社區的反對聲浪下，這項決定代表將伯克斯郡(Berks)與斯庫爾基爾郡(Schuylkill)的倉庫改建為拘留中心的計畫正式告終。與此同時，川普政府正著手放棄部分原為支援大規模驅逐政策而規劃的設施。尋求連任的民主黨籍州長夏皮羅在2月曾告訴國土安全部官員，他將「積極動用一切手段阻止這些設施啟用」。

夏皮羅讚揚聯邦政府的決定，並肯定自己政府為阻止這些設施所做的努力。他說，「從一開始我就明確表示，這些倉庫不應被用作ICE拘留中心，因為它們不適合容納人員，將其改建為拘留中心將對周邊社區的健康、安全與基礎設施都是嚴重風險。」

賓州的兩處設施其中一處計畫改建的前Big Lots折扣商店倉庫，曾引發當地居民的強烈不滿，這兩項計劃都遭到夏皮羅等高層官員與地方社區活躍人士的強烈反對。

ICE在22日向賓州環境聽證委員會提交的文件，以及7月13日國土安全部助理部長英格斯比(James Ingalsbe)的信函中，已確認撤銷許可申請的決定。

在賓州，伯克斯郡的計畫原定可容納1500名被拘留者，而斯庫爾基爾郡部分則可容納7500人。