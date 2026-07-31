新州瑞德大學財務陷入危機 終止與上海杉達學院合作協議

新澤西州私立瑞德大學(Rider University)。(瑞德大學官方臉書)

新澤西 州私立瑞德大學(Rider University)去年秋天因財務危機而被列入察看名單，日前宣布終止與中國上海杉達學院(Sanda University)長達21年的合作關係。

「杉達學院-瑞德大學」合作計畫(Sanda-Rider Cooperative Program)2005年以來持續提供國際商務雙學位課程，在兩所相距7400哩的校區授課。

瑞德大學發言人表示，這項新澤西-中國合作計畫的參與學生人數近幾年減少，因此決定合作協議11月1日到期不再續約。

由於杉達學院被視為瑞德大學的另一校區，終止這一項中國合作計畫需要瑞德大學認證機構「中部州高等教育委員會」(Middle States Commission on Higher Education)批准。而中部州高等教育委員會6月24日已批准瑞德大學終止該合作計畫。

瑞德大學發言人並表示，終止合作計劃與瑞德大學認證資格無關。

瑞德大學表示，杉達-瑞德合作計畫讓學生得以攻讀理學學士/工商管理碩士或理學學士/會計碩士雙學位，學生在中國、美國上課，接觸全球化與多元文化視角。

新州 有多所大學與中國大學建立合作關係、進行學生交流或其他協議。肯恩大學(Kean University)目前在中國有占地500畝的衛星校區。

擁有3700名學生的瑞德大學去年10月被中部州高等教育委員會置於察看狀態，之後便決定終止中國合作計畫；瑞德大學獲准在察看期間繼續授課，並進行整頓以解決財務問題。

中部州高等教育委員會發言人先前表示，委員會預訂在11月會議上針對瑞德大學的察看狀態做出決定。

為改善財務，瑞德大學裁減35名全職教職員工、去年底多數員工薪資調降14%。

在1000萬元紓困計畫中，瑞德大學同意將部分校區出售給默瑟郡(Mercer County)。