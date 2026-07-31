伊州近10萬喪失糧券居民 可獲400元補助

伊州針對部分民眾一次性發放的400元福利，將從伊州Link卡，也是所謂的EBT卡發放。(美聯社)

伊利諾州 州長普立茲克(JB Pritzker)與伊州 社福廳(IDHS)30日宣布，針對因聯邦糧食補助計畫(SNAP，俗稱糧食券)資格變更而失去福利的居民，州政府將透過新設立的「FRESH計畫」(Families Receiving Emergency Support for Hunger)，從8月1日起提供每位符合資格家庭成員一次性400元補助，預計約有10萬名伊州居民受惠。

這項總額7000萬元的FRESH計畫，是普立茲克2027財政年度預算案的一部分，目的是在聯邦政府 削減糧食補助後，協助伊州家庭減輕生活負擔。

根據州政府規畫，符合資格者自8月1日起即可陸續收到補助；之後至2027年6月或經費用罄前，每月仍會針對新失去SNAP資格者發放一次性補助。

普立茲克表示，在食品、汽油及水電等生活成本持續上升之際，川普政府及共和黨卻削減近10萬名伊州居民的糧食補助。伊州推出FRESH計畫，希望為失去SNAP福利的家庭提供一些援助，但州政府無法完全彌補聯邦預算案造成的大規模福利削減。

州政府表示，符合資格民眾不需提出申請或填寫任何文件，補助將自動發放。

符合資格的家庭，必須有一名以上成員因聯邦擴大工作要求而失去SNAP資格，且未能重新取得資格。州政府將主動寄發通知給符合資格家庭。

若民眾已收到資格通知但遺失Illinois Link卡，可透過EBT Edge網站或撥打客服專線申請補發新卡。每位符合資格者僅可領取一次FRESH補助。

凡於2026年5月1日至8月1日期間失去SNAP福利者，補助款將於8月1日前直接存入Illinois Link卡，以現金形式發放。自2026年8月至2027年6月，或直到計畫經費用罄為止，新符合資格家庭將於失去SNAP福利當月16日後收到一次性補助。

州政府表示，領取FRESH補助不會影響民眾申請「貧困家庭臨時援助計畫」(TANF)、老人及身心障礙現金補助(AABD Cash)、白卡(Medicaid)或其他福利資格。