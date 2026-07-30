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涉踢咬ICE探員 賓州台籍女被控拒捕攻擊

編譯莊瑞萌／綜合報導
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ICE探員執法(示意圖)在全美各地引發許多爭議。(路透)
ICE探員執法(示意圖)在全美各地引發許多爭議。(路透)

賓州中區聯邦檢察官辦公室日前宣布，一名中台灣籍的女子華珍東董華珍(Hua Zhen Dong，音譯)遭聯邦大陪審團起訴，被控涉嫌攻擊聯邦執法人員。

根據聯邦檢察官米勒(Brian D. Miller)表示，起訴書指控，美國移民暨海關執法局(ICE)探員本月9日在賓州州立學院(State College)發現董華珍，調查後確認當時她已遭發布移民逮捕令。

檢方指出，董華珍拒絕配合執法人員調查，在遭逮捕過程中反抗，並以踢、咬、抓等方式攻擊執法人員。

本案由國土安全調查局(Homeland Security Investigations, HSI)負責調查，聯邦助理檢察官麥克阿瑟(Geoffrey W. MacArthur)起訴。

該案件為司法部「奪回美國行動」(Operation Take Back America)的一部分。該全國性計畫整合司法部資源，打擊非法移民、跨國犯罪組織及暴力犯罪，並延續「安全社區計畫」(Project Safe Neighborhood, PSN)的相關工作。

依據聯邦法律，若罪名成立，董華珍最高可面臨8年監禁、刑滿後監管釋放及罰款等刑罰。最終刑期將由法官依據聯邦量刑法規及量刑準則裁定。

根據紀錄，董華珍曾是2015年賓州州立學院地區，因涉嫌非法聘僱無證移民及詐欺而遭起訴的五名餐館業者之一。

涉案的檳城亞洲風味餐廳(Penang Asian Fusion)東主就是董華珍，當時針對「庇護及隱匿非法移民」的一項罪名認罪，最終被判處兩年緩刑。

精華 FAQ

  • 她被賓州中區聯邦檢察官辦公室起訴，罪名是攻擊聯邦執法人員。檢方指稱她在遭逮捕過程中拒捕，並以踢、咬、抓等方式攻擊ICE探員。

  • ICE探員本月9日在賓州州立學院發現董華珍，調查後確認她當時已遭發布移民逮捕令。她拒絕配合調查，並在逮捕過程中激烈反抗。

  • 依聯邦法律，董華珍若罪名成立，最高可面臨8年監禁、刑滿後監管釋放及罰款等刑罰，最終刑期將由法官依聯邦量刑法規與準則裁定。

ICE 賓州 移民

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