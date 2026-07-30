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擴大低收醫保 新州死亡率10年降8.3% 降幅居冠

編譯周芳苑／綜合報導
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最新聯邦數據顯示，美國去年死亡率可能降至歷史新低，一項調查顯示，東北部各州2015至2025年間死亡率降幅最大，新澤西州下降8.3%，降幅居冠，主要原因是長期致力擴大低收入族群醫療保健有成。

根據聯邦資料，導致年輕人死亡的諸多因素如藥物過量、槍枝謀殺和交通事故等在2025年都持續趨緩。

東北部若干州2015至2025年死亡率降幅最大，依序是新州下降8.3%、羅德島州下降8%、紐約州7.9%、麻州7.4%、哥倫比亞特區7%。專家表示，主要歸功於各州對醫療保健、交通問題和槍枝暴力的重視。

羅格斯大學健康服務研究中心(Rutgers University's Center for Health Services Research)主任克里斯特(Stephen Crystal)表示，新州長期致力擴大對低收入者的醫療保健服務，降低醫療保健支出方面居領先地位。

克里斯特說，早在聯邦實施「歐記健保」(Affordable Care Act)、擴大醫療補助計畫前，新州和麻州等州便與醫院聯合出資，為更多低收入者提供醫療；新州長期持續這樣做，如今初見成效。

新州包括自殺和兇殺的槍枝死亡率、以及高血壓引發的心臟病和腎臟病死亡率都低於全美平均值；交通事故死亡率也遠低於全美平均。

克里斯特並稱，東北部對超速駕駛更強硬、對槍枝容忍度也更低；在新州，如果在高速公路上以90哩時速行駛，州警會毫不猶豫地攔下，與西部地區大不相同。

紐約州精算師和人壽保險分析師坎貝爾(Mary Pat Campbell) 表示，死亡率與社會經濟地位之間的差異越來越明顯；新澤西州交通事故較少，部分原因是許多人選用公共交通，而且新州有很多高收入人群，死亡率低於平均值，就像紐約市長島和紐約州威郡富裕地區一樣。

精華 FAQ

  • 最新聯邦數據顯示，美國去年死亡率可能降至歷史新低，反映整體健康風險持續改善，尤其是年輕族群常見的藥物過量、槍枝謀殺與交通事故等死亡因素都有所趨緩。

  • 專家認為，主因是新州長期擴大低收入者醫療保健，並在交通安全與槍枝暴力議題上較為嚴格，讓心臟病、腎臟病、槍枝死亡與交通事故死亡率都低於全美平均。

  • 東北部降幅依序為新州8.3%、羅德島州8%、紐約州7.9%、麻州7.4%、哥倫比亞特區7%。專家指出，這與各州重視醫療、交通安全、槍枝管制及較高社經條件有關。

新州 羅德島州 低收入

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