學生減少 賓州10州大擬提供3年制學位

面對入學人數持續下降及高等教育成本攀升問題，賓州 高等教育系統(Pennsylvania State System of Higher Education, PASSHE)正考慮推出三年制學士學位課程，藉此降低學生負擔、縮短就學時間，並協助畢業生提早進入職場。

PASSHE旗下十所州立大學近年面臨招生壓力，自2010年以來，整體入學人數已減少約30%。為吸引更多學生，PASSHE理事會預計10月討論新方案，將傳統四年制學士學位所需的120學分，降低至約90至100學分，讓學生可在三年內完成學業。

PASSHE負責人菲奧倫蒂諾(Christopher Fiorentino)表示，三年制課程仍將保留文理教育核心內容，培養學生跨領域能力，同時提供更符合部分學生需求的彈性教育模式。

不過，美國大學教授協會(American Association of University Professors)及美國教師聯合會(American Federation of Teachers)批評，三年制學位可能以壓縮課程取代完整教育，過度強調畢業速度，恐影響學生的智識培養及學術品質。

根據智庫蘭德公司(RAND Corporation)研究，截至2026年5月，全美已有119項公開宣布的三年制學士學位課程，涵蓋商業、網路安全、刑事司法、衛生管理、公共衛生及設計等領域。

目前，美國最大大學認證機構之一「高等教育委員會」(Higher Learning Commission)已批准26所大學開設共58個縮減學分的學士學位課程。