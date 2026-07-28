我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

學生減少 賓州10州大擬提供3年制學位

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

面對入學人數持續下降及高等教育成本攀升問題，賓州高等教育系統(Pennsylvania State System of Higher Education, PASSHE)正考慮推出三年制學士學位課程，藉此降低學生負擔、縮短就學時間，並協助畢業生提早進入職場。

PASSHE旗下十所州立大學近年面臨招生壓力，自2010年以來，整體入學人數已減少約30%。為吸引更多學生，PASSHE理事會預計10月討論新方案，將傳統四年制學士學位所需的120學分，降低至約90至100學分，讓學生可在三年內完成學業。

PASSHE負責人菲奧倫蒂諾(Christopher Fiorentino)表示，三年制課程仍將保留文理教育核心內容，培養學生跨領域能力，同時提供更符合部分學生需求的彈性教育模式。

不過，美國大學教授協會(American Association of University Professors)及美國教師聯合會(American Federation of Teachers)批評，三年制學位可能以壓縮課程取代完整教育，過度強調畢業速度，恐影響學生的智識培養及學術品質。

根據智庫蘭德公司(RAND Corporation)研究，截至2026年5月，全美已有119項公開宣布的三年制學士學位課程，涵蓋商業、網路安全、刑事司法、衛生管理、公共衛生及設計等領域。

目前，美國最大大學認證機構之一「高等教育委員會」(Higher Learning Commission)已批准26所大學開設共58個縮減學分的學士學位課程。

精華 FAQ

  • 主要是因為近年招生持續下滑，且高等教育成本不斷上升。PASSHE希望透過縮短修業時間、降低學分要求，吸引更多學生並減輕經濟負擔。

  • PASSHE擬把傳統4年制學士學位所需的120學分，降到約90至100學分，讓學生有機會在3年內完成學業，同時保留文理教育核心內容。

  • 美國大學教授協會與美國教師聯合會認為，三年制可能以壓縮課程取代完整教育，過度強調畢業速度，進而影響學生的智識培養與學術品質。

賓州

上一則

川普公開宣布：支持傑克森競選喬州州長

下一則

未將公民排優先 聯邦法官：伊州無證生享州內學費違憲

延伸閱讀

10年最大漲幅 賓州高教明年學費增加4.3%

10年最大漲幅 賓州高教明年學費增加4.3%
AI衝擊教育 芝大法學院新生上課 禁用電腦、手機

AI衝擊教育 芝大法學院新生上課 禁用電腦、手機
美留學新制衝擊大 不再「讀多久待多久」 轉學、換科系都變難

美留學新制衝擊大 不再「讀多久待多久」 轉學、換科系都變難
紐約學生支出比全美高81% 成績平平…家長不再考慮公校

紐約學生支出比全美高81% 成績平平…家長不再考慮公校

熱門新聞

猶他州朗恩一家五口遇到山洪暴發不幸罹難，左一是未同行的女兒。(取自GoFundMe網站)

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和三子遇難獨留一女

2026-07-20 19:42
奧爾蒂斯-維特(Brandon Ortiz-Vite，中)因涉嫌謀殺女友，在2024年11月初於密西根州出席庭審。(美聯社)

無證客殺女友入獄 反告川普毀謗求償7500萬還要求入籍

2026-07-22 10:31
芝加哥移民法庭外的標示。(美聯社)

17年前缺席庭審遭遣返令 芝女婚姻綠卡面談時被捕

2026-07-21 09:02
西雅圖美食節發生槍擊事件，造成多人傷亡。（路透）

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

2026-07-26 23:43
范德堡大學舊金山校區。（范德堡大學官網）

黃仁勳夫婦捐7500萬元給舊金山范德堡大學 設旗艦學院

2026-07-21 15:21
伊州州務卿詹雅斯否認曾核發駕照給涉嫌酒駕撞死兩名年輕女子的無證移民。(州務卿官方臉書)

無證客酒駕撞死2女 伊州州務卿否認發過駕照

2026-07-21 09:14

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？