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司法部索選民資料 新州州長「拒交」護個資

編譯廖振堯／綜合報導
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民主黨籍新州州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)日前表示，2024年總統大選時該州約有6600名居民因汽車監理委員會的軟體出錯，被誤加到選民名冊中，其中近400人三年來已參與投票司法部過去一年來不斷要求新州上交選民名冊卻屢遭拒絕，此事讓司法部更有立場索求名冊；薛瑞爾承認此事嚴重性，不過仍堅持保護新州居民的個資。

「費城詢問報」(The Inquirer)報導，薛瑞爾稱軟體在2023年6月至2024年6月之間出錯，新州機動車系統會在公民獲得身分證或駕照時自動進行選民登記，大約有6600人在申請駕照和身分證時被問及是否為美國公民時選擇了「否」，但仍然被登記在冊。

司法部一直要求取得新州的選民名冊，其中包括每位選民的姓名、出生日期、地址、駕照資訊或社會安全碼後四位。川普政府今年2月起訴了新州副州長兼州務卿卡德威爾(Dale Caldwell)，指控他違反聯邦投票權和民權法。薛瑞爾21日宣布選務差錯的幾個小時後，司法部民權司(Civil Rights Division)首席副助理司長歐賽特(Jesus Osete)立刻向卡德威爾發出一份修改後的請求，要求提供未經編輯的選民名冊。

歐賽特在信中指出，薛瑞爾宣布的新資訊為此請求提供了「額外依據」，司法部必須核實新州的選民名冊上是否有其他非公民。司法部在一份法庭文件中表示，雖然目前尚不清楚這些非公民在哪些選舉中投票，也不清楚這些非公民的選票是否影響了任何選舉結果，但薛瑞爾在新聞發布會上承認了非公民在美國選舉中投票的嚴重性。共和黨人也趁機力推「拯救美國法案」(SAVE America Act)，該法案要求選民登記時必須提供公民身分證明。

薛瑞爾發言人則在一份聲明中表示，川普政府長期以來一直武器化司法部於政治目的，並試圖推翻選舉結果，「薛瑞爾州長已明確表示，她將動用一切可用法律手段來保護新澤西州居民的個人資訊。」

精華 FAQ

  • 新州機動車系統在2023年6月至2024年6月間出錯，約6600名申請駕照或身分證時選擇「否」表示非公民的人，仍被自動登記為選民。

  • 司法部認為這起錯誤提供了額外依據，必須核實名冊中是否還有其他非公民，並檢查其是否可能違反聯邦投票權與民權法。

  • 薛瑞爾承認選務錯誤相當嚴重，但仍拒絕交出含姓名、出生日期、地址與駕照資訊的完整名冊，表示將動用一切法律手段保護新州居民個資。

司法部 投票 新州

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