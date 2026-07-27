司法部索選民資料 新州州長「拒交」護個資

民主黨籍新州 州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)日前表示，2024年總統大選時該州約有6600名居民因汽車監理委員會的軟體出錯，被誤加到選民名冊中，其中近400人三年來已參與投票 。司法部 過去一年來不斷要求新州上交選民名冊卻屢遭拒絕，此事讓司法部更有立場索求名冊；薛瑞爾承認此事嚴重性，不過仍堅持保護新州居民的個資。

「費城詢問報」(The Inquirer)報導，薛瑞爾稱軟體在2023年6月至2024年6月之間出錯，新州機動車系統會在公民獲得身分證或駕照時自動進行選民登記，大約有6600人在申請駕照和身分證時被問及是否為美國公民時選擇了「否」，但仍然被登記在冊。

司法部一直要求取得新州的選民名冊，其中包括每位選民的姓名、出生日期、地址、駕照資訊或社會安全碼後四位。川普政府今年2月起訴了新州副州長兼州務卿卡德威爾(Dale Caldwell)，指控他違反聯邦投票權和民權法。薛瑞爾21日宣布選務差錯的幾個小時後，司法部民權司(Civil Rights Division)首席副助理司長歐賽特(Jesus Osete)立刻向卡德威爾發出一份修改後的請求，要求提供未經編輯的選民名冊。

歐賽特在信中指出，薛瑞爾宣布的新資訊為此請求提供了「額外依據」，司法部必須核實新州的選民名冊上是否有其他非公民。司法部在一份法庭文件中表示，雖然目前尚不清楚這些非公民在哪些選舉中投票，也不清楚這些非公民的選票是否影響了任何選舉結果，但薛瑞爾在新聞發布會上承認了非公民在美國選舉中投票的嚴重性。共和黨人也趁機力推「拯救美國法案」(SAVE America Act)，該法案要求選民登記時必須提供公民身分證明。

薛瑞爾發言人則在一份聲明中表示，川普政府長期以來一直武器化司法部於政治目的，並試圖推翻選舉結果，「薛瑞爾州長已明確表示，她將動用一切可用法律手段來保護新澤西州居民的個人資訊。」