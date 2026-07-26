跨國集團又犯案？老鷹隊球星巴克利費城豪宅遭竊

費城老鷹隊(Eagles)明星跑衛球員巴克利(Saquon Barkley)住家上周末遭入室竊盜。(美聯社)

費城 老鷹隊(Eagles)明星跑衛球員巴克利(Saquon Barkley)住家上周末遭入室竊盜，警方正呼籲大家協助搜尋嫌疑犯。

賓州 距離費城約20哩的特雷迪弗林鎮(Tredyffrin Township)警方18日清晨接獲報警，得知巴克利家中發生入室竊盜案，警員趕抵現場時，嫌犯已經逃離。警方稱，案發時家中有人，所幸無人受傷。

警方透過新聞稿表示，「巴克利及其家人安然無恙。」並公布一張白色運動型多用途車(SUV)照片，稱該車輛可能與這一次的入室盜竊案有關。

截至目前為止，警方並未接獲同一地區其他入室竊盜報案，正著手調查巴克利住屋是否是犯案目標。切斯特郡地方檢察官辦公室(Chester County District Attorney's office)協助調查。

參與調查檢察官辦公室聲明請求公眾協助識別肇事者，呼籲大宣查看家庭監控錄影，看看18日凌晨起是否有可疑活動。

阿根廷警方5月逮捕兩名涉嫌參與跨國犯罪團夥的智利公民，該團夥策劃入室盜竊多名知名運動員住宅，其中包括NBA和NFL球星。被捕兩人隸屬同一個犯罪團夥，其目標是美國和阿根廷知名運動員住宅，包括NFL球星馬霍姆斯(Patrick Mahomes)、凱爾西(Travis Kelce)以及前網球運動員戴波特羅(Juan Martín del Potro)。

NBA球員唐西奇(Luka Doncic)、康利(Mike Conley Jr.)的住宅也曾經被鎖定為目標。

馬霍姆斯和凱爾西的住宅被盜後，NFL於2024年向各球隊和球員工會發布安全警報。

巴克利今年表現較2024賽季的創紀錄佳績有所退步，當年在常規賽和季後賽中總共衝球2504碼，創歷史新高，費城老鷹隊的進攻在上賽季減弱；不過，他仍然衝球推進 1140 碼，並取得 9 次達陣。