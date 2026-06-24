費城禁移民探員戴面罩 川普政府告違憲

ICE探員之前執法時，幾乎都戴上面罩。 (路透)

因費城 實施新法令禁止聯邦移民 執法人員戴面罩與隱匿身份，川普 政府正式對費城市府及多位高官提起違憲訴訟。這項訴訟已提交至賓州東區聯邦地區法院，成為川普政府迄今對費城移民友善政策所採取的最大反制動作。

被控違憲的法令是費城市議會近期「移民海關執法局滾出去(ICE Out)」立法的一部分。法令規定，聯邦移民與海關執法局(ICE)探員在費城執勤時，若佩戴面罩或遮蓋徽章、名牌等身份標識均屬違法，並禁止使用無識別車輛，違者恐面臨最高90天監禁與罰款。川普政府指控，該法令對聯邦人員施加了全美最嚴格的地方限制，公然破壞聯邦制原則。

訴訟被告包括費城市長帕克(Cherelle Parker)、地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)及市法律顧問加西亞(Renee Garcia)。

司法部次長伍德華(Stanley Woodward)發表聲明稱，絕不坐視地方政府對履行職責的聯邦官員進行刑事處罰。川普團隊並警告，面罩禁令將使聯邦探員遭受無法彌補的損害，因為面對日益增加的激進分子攻擊與死亡威脅，戴面罩是為了保護探員及其家人的安全。

費城長期因拒絕配合ICE拘留令而被視為「庇護城市」。現任市長帕克為避免與白宮直接對抗，採取不簽署、但放行法令生效的折衷做法。對此，法令發起人、市議員蘭道(Rue Landau)批評，川普此舉是因為費城勇敢站出來表態。

目前全美如紐約、新澤西等民主黨執政地區，皆有類似規範ICE行動的立法。司法部在訴狀中明確警告，本次提告並不代表停止挑戰其他地區的「ICE Out」法令，聯邦將持續反擊地方對移民執法的干預。