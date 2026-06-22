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白卡新規生效 費城地區糧食券受惠數削減

編譯俞仲慈／綜合報導
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聯邦政府自6月1日起擴大糧食券(SNAP)工作要求，費城地區弱勢族群福利被取消或縮減者人口隨之增加，陷入三餐不繼的困境。

根據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，定居查特漢姆(Cheltenham)51歲單親母親蓋瑟(Shelly Gaither)因罹患身心障礙，就業困難，定期去食物救濟站領取物資，才能餵飽6歲、9歲和18歲三個兒子。

如今「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill Act)刪減糧食券(SNAP)經費，每月領取的津貼從400元大砍至200元，自己僅靠吃剩飯、剩菜果腹：「我覺得沒有希望、我感到內疚，因為我把孩子們帶到一個不歡迎他們的世界，因為政府削減開支，剝奪他們的食物和醫療保健。」

根據紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)今年稍早進行的全國性調查，自2020年疫情爆發以來，像蓋瑟這般三餐不繼的人數顯著增加，1300戶家庭約有10%坦言食物不足、子女經常挨餓；還有近16%家庭依賴食物捐贈，年收入低於5萬元的家庭中，近20%表示被迫少吃或挨餓。

非裔族群受到衝擊更加嚴重，從2020年4%上升到今年2月的19%，同時非裔領取SNAP占比也從14%暴增逾26%，南澤西食品銀行(Food Bank of South Jersey)總裁兼執行長艾塞塔(Jane Asselta)透過聲明證實：「我們在食品發放點發現領取人數創下歷史新高，愈來愈多人的生活愈來愈難以負擔。」

由於SNAP預算大幅縮水，救濟站也開始捉襟見肘，「免於飢餓賓州」(Hunger-Free Pennsylvania)執行長哈尼夫(Stuart Haniff)坦言：「全州食物救濟站持續陷入危機，現在每個家庭必須自己每月準備60至80份餐點。」

根據聯邦農業部統計，2025年1月至2026年1月間，全國領取SNAP人數從4200萬降至3800萬，賓州人類服務局(DHS)資料顯示，去年9月至今年4月期間，根據川普政府SNAP新規定，全賓州近9萬人、逾3萬2000名費城人喪失領取資格。

精華 FAQ

  • 自6月1日起新規生效後，費城地區不少弱勢家庭的糧食券被取消或縮減，導致更多人仰賴食物救濟站，三餐不繼與生活壓力明顯加劇。

  • 蓋瑟因身心障礙難以工作，原本靠SNAP與食物救濟養活三個兒子，如今補助從400元降到200元，只能靠剩飯剩菜果腹，生活陷入絕望。

  • 紐約聯邦儲備銀行調查顯示，低收入家庭與非裔族群食物不足情況大增；賓州去年9月至今年4月間，近9萬人失去資格，費城逾3萬2000人受影響。

費城 糧食券

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