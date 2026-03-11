三喜臨門暖人心 賓州華人工商聯合總會新屆職員就職典禮暨馬年春節聯歡宴會

舞獅采青儀式。前排左1-10為：呂玲、陳香、吳日強、黃偉星、李德、盤玉蘭、陳姿、周凱良、沈丕權、梁鴻生。

鑼鼓喧天辭舊歲，金馬迎春獻愛心。3月8日，賓州華人工商聯合總會（下簡稱「華商會」）在華埠東方明珠酒樓舉行新屆職員就職典禮暨馬年春節聯歡宴會。中國駐紐約總領事館僑務副主任李德、領事周凱良，來自賓州的政要、警界代表，費城僑界領袖以及華商會的顧問、理事及會員300多人齊聚一堂，共同見證這一具有里程碑意義的時刻。當天適逢國際三八婦女節，本次活動將傳統的春節聯歡與慶祝婦女節相結合，為乍暖還寒的初春帶來了濃濃的暖意。

聯歡會由黃麗清、林虹主持。典禮在雄壯的中美國歌聲中拉開帷幕。現場張燈結彩，瑞獅歡舞，處處洋溢著喜慶與莊重的氣氛。在李德鑒誓下，新一屆全體職員莊嚴宣誓，承諾將恪盡職守，服務社區，致力會務，為促進賓州華人工商事業的繁榮與發展貢獻力量。這一宣誓儀式象徵著薪火相傳，也標誌著華商會正式踏入新的發展階段。

董事長黃偉星發表了熱情洋溢的講話。他首先感謝了全體會員的信任與支持，高度贊揚了上任團隊為商會打下的堅實基礎。他表示，站在新的起點上，將與新一屆全體職員攜手並進，不忘初心。華商會將以‘慈善服務、搭建橋梁、回饋社會’為宗旨，不僅要繼續推動中美之間的經貿交流與合作，更要團結賓州華人社區，為華人爭取更多權益，提昇華人整體形象。

新任會長盤玉蘭致辭，她深情感謝所有支持華商會的理事會員們，她表示，今天是一個特殊的日子，既是萬馬奔騰的馬年新春，也是屬於全球女性的節日。我們選擇在今天舉辦就職暨春宴，一是為了弘揚中華傳統文化，二是希望通過工商界的平台，凝聚力量，回饋社會。未來華商會目標將是為無家可歸者分發食物和衣服，探訪老人中心、警察局及消防局，舉辦健康講座及各種節日派對。希望攜手合作，和平共處，不為名利，用善念隨心隨意去幫助需要幫助的人。

李德、大費城僑學界秘書長吳日強，前秘書長梁鴻生，賓州州長亞裔事務委員會執行主任Razin Karu、賓州州長亞太裔事務委員會主席陳威、費城市議員Mark Squilla及警局官員紛紛上台致辭，對華商會新屆職員表示熱烈祝賀。他們高度評價了華商會對賓州經濟發展和社區多元文化做出的積極貢獻，並期待在新一屆領導團隊的帶領下，繼續發揮橋梁作用，促進當地經濟繁榮與族裔和諧。Razin Karu並帶來了賓州州長的賀函，表彰華商會對社區的卓越貢獻。

副董事長呂玲致答謝辭，她表示，巾幗風采綻芳華，各位嘉賓的出席讓這場晚宴充滿了溫情與力量。華商會會發揚優良傳統，秉承奉獻精神，公平公正做實事，深化社區繁榮，為華人社區增添新活力，為慈善事業開拓新境界。祝願嘉賓們馬年萬事勝意，社區更和諧，愛心永傳遞。

與此同時，華商會向社區傑出領袖黃偉星、陳姿、陳國賢、黃麗清、費城華埠龍舟隊頒發了賀匾，向費城警員捐贈了善款，並向全場女性贈送了婦女節愛心禮物，70歲以上婦女還獲贈了紅包。

抽獎環節及娛樂節目掀起了晚宴的高潮，獎品豐富，中獎者個個喜笑顏開。現場氣氛熱烈，其樂融融。此次就職典禮不僅是一次權力的交接，更是一次凝聚人心、共謀發展的盛會。各界均期待華商會在新團隊的帶領下，繼往開來，宏圖大展，為華人社區的繁榮與中美友好交流書寫新的篇章。