飛狐體育主辦的“方太杯“皮克球大賽

費城訊／圖文：彭林
參賽隊員們比賽中合影。
2月28日，由飛狐體育舉辦的「方太杯」第二屆飛狐匹克球團體賽，在費城郊外圓滿落幕。本次賽事共匯聚28支分別來自新澤西州、賓州和馬里蘭州的球隊近200 名參賽隊員。大家齊聚一堂，在賽場上揮灑汗水，充分展現了團體協作與拼搏精神。

厲兵秣馬，只為飛狐之約。新澤西飛人隊、黑木崖隊以及賓州新城飛馬隊等多支隊伍，都是在其他賽事衝突或密集的情況下，分別克服了各種困難前來參加飛狐團體賽。普林斯頓CSJ Smash隊長劉築說，「飛狐團體賽的規則好，無論輸贏，大家打的場數都很接近，每個隊都可以參加至少一輪KO，超贊！」

外州的隊伍為了按時赴賽，很多都是清晨早起出發趕往賽場。路途最遠的馬里蘭隊（車程3 個多小時）有幸得到賓州當地球友的熱心接待，提前一天抵達，避免了比賽當日舟車勞頓。這份執著和熱情，體現出大家對飛狐賽事的高度認可，也體現了球友之間的情誼。

28支勁旅，同場爭鋒。本次賽事依舊是小組賽和復賽結合，比拼的不只是個人技術，更是整體配合與戰術安排。賽場上攻防轉換迅速，網前對峙緊張激烈。隊員之間不斷交流戰術、相互鼓勵，充分展現出團體賽的凝聚力。每一次關鍵得分，以及場邊隊友們的吶喊助威，都使氣氛達到高潮。大家都感覺此次各隊水平明顯高於首屆賽事。即使有的隊伍實力稍遜，遭遇強敵受挫，也感到暢快淋灕。ACPA小六隊隊長何緒斌說，「比賽安排的非常棒，我們玩的很開心，儘管被揍得鼻青臉腫，但還是摸爬滾打到最後，超出了我們的預期。」

經過80場較量，Yakult隊以明顯優勢奪得此次大聯盟的冠軍，新城飛馬一隊和新澤西飛人隊分獲亞軍和季軍。在小聯盟的比賽較量中，Daytona Dinkers戰勝馬里蘭隊奪得桂冠，ACPA High Five因對方缺陣獲得銅牌。

男女老少，熱愛無界。本屆參賽選手年齡跨度達到57年——Chen Ying是前八一女籃隊員，雖然已經72高齡，但還保持極好的狀態和鬥志。Yakult隊主力Yo Yo的隊友是自己只有15歲的女兒，這也是本屆賽事年齡最小的選手，小姑娘毫不怯陣，數次出場女雙和混雙都取得勝績。

家庭成員共同出戰是本屆賽事的一大亮點，多對夫妻攜手上陣，父母子女也並肩作戰。賓州CBCA Net Prophets隊的組合更具特色，最初三男三女六名選手分別由三對母子組成，直到後來因為其中一位男生受傷才由父親補上。

整個賽事叔叔阿姨輩的組合對陣兒女輩的對手屢見不鮮。觀眾紛紛表示，正是這種跨越年齡的參與，讓匹克球成為真正意義上的全民運動。不同年齡段同場競技，形成一道充滿活力與傳承意味的風景線。在夫妻檔組合里遠近聞名的格格感慨道，」有小時候開運動會的開心「。

團隊至上 拼搏到底。不少隊伍在備賽過程中積極投入訓練，有人在繁忙工作之余擠時間，有人帶傷堅持出戰，還有隊伍因成員臨時缺席臨陣調整陣容… 面對各種挑戰，大家沒有退縮，而是依靠彼此的信任與默契完成任務。志願者們任勞任怨地奉獻出大量寶貴的時間為大家服務，也使得賽事的各項工作得以順利推進。

賽事的初衷是希望通過交流，讓更多人感受到匹克球的魅力與溫度。這不僅是一場大型比賽，更是一場跨水平、跨年齡、跨地區、跨族裔的匹克球聯歡盛會，極大地促進了各地球友的緊密聯繫和友誼。

飛狐的本次賽事也得到了商家們的大力支持，在此特別鳴謝冠名贊助商方太公司，以及中美國際，和Bucks口腔健康與美學診所。飛狐體育願與你們馬年攜手並進，共創輝煌！

