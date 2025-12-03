駐紐約台北經文處 年終感恩午餐會感謝新州志工

我的頻道

記者孫影真／新州報導
經文處與文教中心多人出席，向新澤西志工致謝。（記者孫影真／攝影）
駐紐約台北經濟文化辦事處為感謝新澤西州志工對僑學界活動的貢獻，日前在Livingston QQ餐廳，舉辦2025年終感恩午餐會。各僑社與僑校負責人共40人出席。經文處處長李志强盛讚學生表演精彩，肯定僑界落實二代傳承，並代表辦事處感謝僑學界長期支持。

李志强指出，這是他第二次參加新澤西國慶慶祝活動，他看到中文學校學生帶來精彩表演，更見證了僑學界團結一致，將中華民國國慶辦得有聲有色，成功落實了第二代傳承。他強調，台灣移民聚在一起舉辦文化表演和升旗儀式等活動，僑胞的積極參與至關重要。只要大家愛台灣的心持續，政府一定會全力支持。未來，辦事處將持續與僑胞及其後代保持緊密聯繫，同時也期盼下任主委能繼續帶領團隊將慶祝活動辦得更好。

新澤西國慶主委戴松昌首先邀請李志强、副處長張麗賢、組長許益源，以及紐約華僑文教服務中心主任王怡如、副主任王鈺淇，向所有義工舉杯致謝。戴松昌表示，大家都是台灣人，在國家生日舉辦升旗典禮及慶祝大會是新澤西州十月份的重要大事，此活動激起了無限的愛國心，帶動大家認同台灣。

王怡如向所有參與今年新澤西雙十國慶活動的團隊表達最深的感謝。她指出，無論是國慶升旗典禮上的合唱團領唱國歌，還是國慶大會中的舞旗、擂鼓、舞龍舞獅、FASCA 舞蹈，以及各中文學校與僑青的表演，都充分展現了新澤西僑界的活力與團結，令人感動且印象深刻。

王怡如特別提到，今年最大的亮點是「世代傳承」。許多年輕人與第二代孩子站上舞台，這呼應了僑委會推動新生代扎根的核心理念，也讓大家看到僑社最珍貴的延續力。

午餐會席間，戴松昌代表籌備委員會致贈禮金予北新中文學校，感謝其提供場地與協助活動進行。多位僑界代表也分享了感動與心得：

摩利斯郡人際委員會委員劉雯說，表示看到巨大美麗的國旗飄揚很感動。中美文協婦女會會長黃淑慧說，雙十國慶慶典是所有愛台灣的華僑都期待的活動，擔任國慶義工是一項光榮的使命。

大紐約區台灣主流教師聯誼會會長歐瑪麗表示，每逢國慶升旗典禮，燃起「心繫台灣，始終明白自己來自何方。」北新中文學校校長陳正緯：談到資深志工們聚在一起，努力幫助台僑社區的經驗難得。

新澤西年終感謝志工，大家舉杯互祝圓滿成功。（記者孫影真／攝影）
李志强(左)、戴松昌(中)、王怡如(右)感謝僑學界長期支持。（記者孫影真／攝影）
