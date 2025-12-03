駐紐約台北經文處 年終感恩午餐會感謝新州志工

經文處與文教中心多人出席，向新澤西志工致謝。（記者孫影真／攝影）

駐紐約台北經濟文化辦事處為感謝新澤西州 志工對僑學界活動的貢獻，日前在Livingston QQ餐廳，舉辦2025年終感恩午餐會。各僑社與僑校負責人共40人出席。經文處處長李志强盛讚學生表演精彩，肯定僑界落實二代傳承，並代表辦事處感謝僑學界長期支持。

李志强指出，這是他第二次參加新澤西國慶慶祝活動，他看到中文學校學生帶來精彩表演，更見證了僑學界團結一致，將中華民國 國慶辦得有聲有色，成功落實了第二代傳承。他強調，台灣移民 聚在一起舉辦文化表演和升旗儀式等活動，僑胞的積極參與至關重要。只要大家愛台灣的心持續，政府一定會全力支持。未來，辦事處將持續與僑胞及其後代保持緊密聯繫，同時也期盼下任主委能繼續帶領團隊將慶祝活動辦得更好。

新澤西國慶主委戴松昌首先邀請李志强、副處長張麗賢、組長許益源，以及紐約華僑文教服務中心主任王怡如、副主任王鈺淇，向所有義工舉杯致謝。戴松昌表示，大家都是台灣人，在國家生日舉辦升旗典禮及慶祝大會是新澤西州十月份的重要大事，此活動激起了無限的愛國心，帶動大家認同台灣。

王怡如向所有參與今年新澤西雙十國慶活動的團隊表達最深的感謝。她指出，無論是國慶升旗典禮上的合唱團領唱國歌，還是國慶大會中的舞旗、擂鼓、舞龍舞獅、FASCA 舞蹈，以及各中文學校與僑青的表演，都充分展現了新澤西僑界的活力與團結，令人感動且印象深刻。

王怡如特別提到，今年最大的亮點是「世代傳承」。許多年輕人與第二代孩子站上舞台，這呼應了僑委會推動新生代扎根的核心理念，也讓大家看到僑社最珍貴的延續力。

午餐會席間，戴松昌代表籌備委員會致贈禮金予北新中文學校，感謝其提供場地與協助活動進行。多位僑界代表也分享了感動與心得：

摩利斯郡人際委員會委員劉雯說，表示看到巨大美麗的國旗飄揚很感動。中美文協婦女會會長黃淑慧說，雙十國慶慶典是所有愛台灣的華僑都期待的活動，擔任國慶義工是一項光榮的使命。