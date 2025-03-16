依賴聯邦資助 阿拉斯加占逾5成居冠 新州墊底

阿拉斯加州約有5％的勞動力受聘於聯邦政府，其中包括國家公園。(阿拉斯加國家公園臉書截圖)

在當前川普政府取消政府補助和計畫的爭論聲中，財務網站WalletHub的一份新報告指出最依賴聯邦援助的州，其中阿拉斯加州 、肯塔基州、西維吉尼亞州 名列前三名；而最不依賴聯邦資金的州前三名為新澤西州、加州、德拉瓦州。

紅州平均比藍州更依賴聯邦資金，而且GDP較低的州往往會獲得更多的援助。

為確定對聯邦政府 依賴程度最高和最低的州，WalletHub從兩個關鍵維度「州居民的依賴程度」和「州政府的依賴程度」對50個州做了比較，並根據聯邦資金、納稅申報表和聯邦工作份額對各州排名。

報告指出，這些聯邦援助通常用於在自然災害或公共衛生危機期間提供救濟，改善教育、交通、基礎設施等。

阿拉斯加州50%以上的收入來自聯邦政府的資助。阿州所以能獲得大量聯邦資金支持，原因包括：該州地大物博，氣候惡劣，人口稀少，維護基礎設施十分困難，而且自然資源豐富，易受災害影響，且具防禦重要性。

阿州近5%的勞動力受雇於聯邦政府。相較於其他比率僅為1%至3%之間的大多數州高出不少。

而阿州居民每繳1元的稅款，州政府就會獲得2.36元的聯邦資金。

排名第二的肯塔基州，很大程度上是因為高州居民每繳1元的稅款，肯州就會獲得3.35元的聯邦資金。

聯邦資金在肯州的收入占比超過46%。不過，肯州僅有約1.8%的居民受雇於聯邦。

另外，位居第三依賴聯邦資金的西維吉尼亞州，其居民每繳1元的稅款就能獲得2.72元的聯邦資助。聯邦資金高占該州超過45％的收入，且西維州有超過3.7%的勞動力受雇於聯邦政府。

依據該排名，最依賴聯邦政府的州四到十名，依序為密西西比州、南卡羅來納州、新墨西哥州、路易斯安納州、亞利桑納州、印第安納州、阿拉巴馬州。

最少依賴聯邦的前四到十名州，依序為麻州、猶他州、堪薩斯州、華盛頓州、伊利諾州、科羅拉多州、愛阿華州。

完整排名可查看：https://reurl.cc/M31924。