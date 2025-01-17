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把2名無證移民當家僕 新州醫師執照永久吊銷

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州一家風濕病診所醫師薩尼(Harsha Sahni)雇用2名非法印度婦女移民長達八年，在幾乎沒有支付薪酬下，把她們當家僕；該名醫師承認所作所為，醫師執照遭永久吊銷。

新州州府官員稱，薩尼幾乎未支付酬勞之外，還拒絕提供醫療，並逃避理應支付的工資稅款。

薩尼原本在木橋市(Woodbridge)經營風濕病診所，現已關閉；她2023年2月承認合謀隱瞞、窩藏外國人、以及提交虛假納稅申報表等罪名，去年10月被判處27個月聯邦監禁刑期。

新州檢察長普拉特金(Matthew J. Platkin)辦公室新聞稿稱，州府對薩尼提起行政訴訟，暫時吊銷其執照。後指控薩尼違反職業標準，如讓她繼續行醫，有損公眾健康、安全和福祉。

薩尼日前向新州醫學考試委員會(State Board of Medical Examiners)交出醫師執照，等於永久吊銷執照。

薩尼要求兩名印度女子早上7時到晚上10時，都在其住家工作，每月只給他們及在印度的家人240至600元。

薩尼承認，她曾強迫這兩名印度女子相信如果舉報他，將被逮捕或驅逐出境；還指示她們要對其他人說，她們和她是親戚。

2014年其中一名女子出車禍，薩尼最初說，看醫生太貴、而且在法律上很複雜，但受傷女難以忍受疼痛，薩尼冒充是該女姊姊將她帶去就醫。

醫生發現女子腦內有未破裂的動脈瘤，建議立即動手術，否則有死亡風險。薩尼仍強迫該女子不顧醫生建議出院，還要求她當晚完成管家常規工作。薩尼告訴她，除非找到有人替代工作，才能去接受手術。

薩尼並承認，未在報稅表上披露兩女子的工作、未繳納該繳的稅款。

薩尼另被判兩年獄後監督(supervised release)且需賠償72萬8327元，級支付20萬元特定醫療費用。

印度 新州 新澤西州

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