新州行人去年因車禍死亡增30% 創30年新高

新澤西2024年人數則逆勢下降，但全州車禍死亡人數仍增加14%。(pexels)

全美公路交通死亡人數增加，新澤西2024年人數則逆勢下降，但全州車禍死亡人數仍增加14%，其中行人喪生人數創30年新高。

新州 警力數據顯示，該州2024年車禍死亡人數增加14%，發生654起車禍和碰撞，造成691人死亡，較2023年增加85人，創2020年起以來的四年最高紀錄。

州警數據顯示，2023年發生574起碰撞，造成 606人死亡，較2022年646人減少。

新州目前尚未實現2024至2026年州公路安全計畫所預測的目標，也就是2024年交通死亡人數減至614人。

針對行人，新州去年死亡人數激增，喪生達222人，比2023年的171人多51人，增幅30%，也未落實2024年行人死亡人數降至181個的目標。前一次最高紀錄是1968年有386名行人死亡。

唯一改善的是騎自行車死亡人數略減，去年為25人， 2023年為27人。

市調機構Smart Growth America最近公布2024年報告Dangerous by Design 2024，將新澤西州 列為步行最危險的20州之一，若以每10萬人行人死亡人數推估，新澤州排名第20。

包括新州在內，全美有13 州向聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)提交五年預測，2024年步行或騎自行車時死亡或受傷人數增加。

新澤西政策視角(New Jersey Policy Perspective)政策分析師安布羅斯(Alex Ambrose)說，很多行之多年的方法可減少死亡人數，例如改變道路設計以降低駕駛員速度、優先考慮行人的安全，可以提高所有道路使用者的安全。

另有其他組織表示，鼓勵使用其他交通方式如大眾運輸是減少死亡人數的方案之一。

以零死亡為目標，設立「零排放目標委員會」的法案在州議會和參議院 一致通過，正待州長墨菲(Phil Murphy)裁定。將由 13 個機構組成委員會，研究交通安全，並就政策、計畫和優先事項提出建議，以實現2040年交通零死亡和重傷的目標。