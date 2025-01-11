餵食自家動物園響尾蛇 新州參議員遭咬傷脫險

日前遭響尾蛇咬傷的新州州參議員史貝斯，不僅自家經營動物園，也喜歡狩獵。(史貝斯臉書)

新澤西州一位州議員日前在自家經營的動物園 餵食響尾蛇時，不慎被毒蛇咬傷手指，所幸及時注射大量血清後，已經脫離危險並逐漸康復。

根據新聞網站NJ.com報導，新州 州參議員 史貝斯(Parker Space)上個月30日不慎被毒蛇咬傷，自行開車前往牛頓醫療中心(Newton Medical Center)住院治療，兩天內注射14瓶抗毒蛇血清。

由於醫師擔心史貝斯的手指可能會因壓力過大而破裂，於是除夕當天，史貝斯連夜轉往紐約布朗克斯區(Bronx)雅可比醫療中心(Jacobi Medical Center)接受毒蛇咬傷專科治療，直到左手中指腫脹消退後辦理出院手續返家休養。

新州24選區共和黨籍州參議員、56歲的史貝斯在薩塞克斯郡(Sussex County)經營一家動物園，被咬傷後受訪的他表示：「原本一點也不痛，然後我的手指開始腫脹，然後腫到一倍大。」

其妻吉兒(Jill Space)也向記者透露：「他自己開車去醫院，因為他不想讓我知道。」而且史貝斯出院返家，又回到動物園餵蛇，包括一隻咬到他的「東部馬薩薩加響尾蛇」(eastern massasauga rattlesnake)。

根據美國魚類暨野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)表示，東部馬薩薩加響尾蛇是一種小型響尾蛇，一般出沒在美國中西部、北部以及加拿大安大略省(Ontario)，不過這種毒蛇生性難以捉摸且害羞，鮮少發生咬人意外。

史貝斯從12歲即開始在動物園餵蛇，此次也是人生第一次被蛇咬，提及這起意外；他說：「這不是蛇的錯、這是我的錯，肯定是我放鬆警戒造成。」

史貝斯經營的動物園飼養眼鏡蛇、響尾蛇等各類毒蛇，數量約40隻，其妻吉兒也認為數量「太多」，儘管史貝斯手指目前仍有部分腫脹與瘀傷，但他並不擔心：「我會恢復元氣的。」