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非法改建新州餐館為公寓 佛州男遭控罪

編譯周芳苑／綜合報導
佛州邁阿密男子帕夫洛夫斯基(Alexander Pavlovsky)在澤西市(Jersey City)曾是餐廳(如圖)的建築物裡，非法建造20多間個單元出租。(google map)
佛州邁阿密男子帕夫洛夫斯基(Alexander Pavlovsky)在澤西市(Jersey City)曾是餐廳(如圖)的建築物裡，非法建造20多間個單元出租。(google map)

佛州邁阿密男子帕夫洛夫斯基(Alexander Pavlovsky)涉嫌將位於澤西市(Jersey City)一棟曾是餐廳的建築物，非法改建20多間個公寓單元，並專門租給低收入家庭以及沒有合法身分的移民，因此被控兩項妨害罪。

澤西市市政檢察官哈德納特(Jake Hudnut)說，帕夫洛夫斯基2023年以800萬元買下西區大道(West Side Avenue) 819號的受歡迎餐廳Fiesta Grill，並將其內部改建成20多套非法公寓房間。

在澤西市警察局和澤西市檢察官辦公室、市長生活品質工作組 (Mayor's Quality-of-Life Task Force)合作下，帕夫洛夫斯基被逮捕。

帕夫洛夫斯基先後以West Investments、Beacon Street Development 和 Harrison Developers等名義，在澤西市擁有多處房產，他將面臨最高一年刑期。

哈德納特說，對帕夫洛夫斯基究責，旨在讓民眾知道向貧民施虐的房東無立足之地。

巴甫洛夫斯基已被傳喚數十次， 23起案件未出庭、另有四個公開逮捕令；他在新州法院面臨多起訴訟，多半與未償還貸款有關。

有關單位已重新安置住在非法公寓裡的50多名居民。

帕夫洛夫斯基認定低收入者和無證移民不會舉報其違規行為，因此吃定了他們。根據若干房地產網站資訊 ，帕夫洛夫斯基的公寓每月租金約2300元。

非法改建公寓的建築2023年10月便被舉報有問題，市府生活品質部門(Division of Quality of Life)隔年5月後續調查發現，違規行為未解決，帕夫洛夫斯基甚至出租這些公寓。

去年調查發現違規後，租戶被重新安置，大樓也封上木板，到了9月，帕夫洛夫斯基拆除木板，有更多人遷入，政府再次安置這些租戶，採取行動打算拆建築物。

這棟建築物有一個不安全而無支撐的二樓、並缺乏可操作的滅火系統。刊登出租廣告前已知建築物有問題，收到來自建築規範、消防、分區和規範合規辦公室發出的數十張有效傳票。

該建築目前間置，並全用木板封住。

低收入 移民 租金

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