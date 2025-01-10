戴你唱歌，愛樂迎春 新年歌舞音樂會等您來—新州愛樂合唱團主辦

相信對於許多熱愛音樂，喜歡唱歌的朋友們來說，“戴玉強” 這一名字一定耳熟能詳甚至如雷貫耳。

為了能讓美東地區的歌迷們在新春佳節之際近距離一睹頂流明星之風采，在新澤西 愛樂合唱團團長胡薇薇女士的盛情邀請下，享譽中外樂壇的中國頂尖男高音歌唱家、歌劇 表演藝術家、中國三大男高音之首的戴玉強先生將蒞臨新澤西，並將在由新州 愛樂合唱團主辦的新年歌舞音樂會上一展歌喉。2025 年1月18日晚上7點，《戴你唱歌，愛樂迎春》 新年歌舞音樂會將在新澤西理工學院（TCNJ) 的Kendall Hall 隆重開幕。屆時，新州的朋友們無需舟車勞頓前往紐約就可就近欣賞精采繽呈，頂級水準的視聽盛宴。機會難得，請勿錯過。演出結束後的1月19日，戴玉強先生將舉辦一場“戴你唱歌“聲樂公開課，面對面傳授歌唱技法，歡迎廣大音樂愛好者踴躍參加。

戴玉強先生上世紀九十年代中期，憑藉出演著名歌劇《圖蘭朵》，一舉成為業內炙手可熱的美聲男高音，多次登上央視春晚舞臺。2001年，他被世界三大男高音之一的帕瓦羅蒂收為亞洲唯一的學生，開始走向世界舞臺：在英國皇家 歌劇院演繹《圖蘭朵》、《托斯卡》等作品；到美國巡演歌劇《阿依達》；去義大利 主演歌劇《波西米亞人》。在國內先後出演過《野火春風斗古城》、《青春之歌》、《西施》，《運之河》、《木蘭詩篇》、《太陽雪》等多部歌劇。他演唱的《你是這樣的人》《我像雪花天上來》《喀什格爾女郎》 流傳至今。2011年，他攜手莫華倫，魏松“中國三大男高音”再次開啟從中國走向世界之路。

戴先生曾榮獲中國戲劇最高獎“戲劇梅花獎”、中國第四屆金唱片獎、第一屆日本靜岡國際歌劇比賽第一名、中國文化部“文華表演獎“、“五個一工程獎等多個獎項。

在這台新年歌舞音樂會上，戴玉強先生將真嗓實音的為您呈現中外經典音樂作品；愛樂合唱團也將會演唱多首高水準的合唱曲目，女高音歌唱家Amada Santos，小提琴獨奏家周曉甫，鋼琴家王曉露，”Miss New Jersey “ Abigail Reese Armstead，青少年弦樂合奏，星韻兒童合唱團，以及愛樂舞蹈和怡然舞蹈也將帶來精彩的表演，為整場晚會增添多彩的藝術魅力。

親愛的朋友們，讓我們相約新春，共度這一場美妙的藝術之夜。有意購票者請聯繫609-865-8538