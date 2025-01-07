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泰媒：失聯中國演員王星已找到 身體狀況良好

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

餓死賓州盲聾腦麻男 父母、看護遭起訴

編譯廖振堯／綜合報導

一名患有腦性麻痺的21歲盲聾男子泰利姆·哈切特(Tylim Hatchett)2024年9月被發現陳屍在賓州蒙哥馬利郡(Montgomery)一處公寓裡，去世時體重僅有59磅。地區檢察官史提爾(Kevin Steele)去年底起訴哈切特父母維農·哈切特和雪莉林·霍金斯(Vernon Hatchett & Sherrilynn Hawkins)以及看護哈里斯(Loretta Harris)。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，史提爾說這對父母領了福利金，卻有很長一段時間沒給泰利姆任何食物和飲水。

泰利姆去年2月在醫院時的體重有90磅，之後瘦了30多磅。「他看不見、聽不到，只能坐在輪椅上，也得不到所需的藥物。」法醫判定泰利姆的死因是腦性麻痺和飢餓的併發症，歸類為他殺。

在數個月調查期間，警探們回溯霍金斯的手機定位、車牌辨識的出現情況、進入公寓大樓的門禁卡紀錄等數據，發現泰利姆生命的最後18天裡，425小時內有356小時是單獨一人；母親霍金斯和看護哈里斯則從一家名為「Aveanna Health Care」的護理服務公司分別收到了2000餘元和3000元。

史提爾稱他們拿了錢卻未盡照顧義務，簡直就是惡意遺棄。

史提爾宣布，涉案三人都被控「忽視依賴照護之人」(neglect of a care-dependent person)罪，另外霍金斯面臨最嚴重的一級和三級謀殺指控、維農被指控過失殺人，哈里斯則面臨詐欺竊盜罪指控。目前霍金斯和哈里斯已被拘留，且霍金斯不得保釋；維農尚未落網，警方正在尋找其下落。

併發症 賓州 福利

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