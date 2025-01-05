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礦坑塌陷又釀禍 新州80號公路驚現巨坑

編譯盧炯燊／綜合報導

新澤西州摩里斯郡(Morris County)沃頓市(Wharton)12月26日節禮日當天發生罕見事件，位於紐約市以西約40哩的80號州際公路，在40號出口處由於一個廢棄礦井倒塌，波及該出口附近公路塌陷，造成一個40呎x40呎的巨大天坑。

出事地點是東向車道，該個路段事後馬上關閉展開搶修，工人搶修工作雖已進入第3天，但目前東向車道仍未完工重開。

聯邦交通部表示，公路塌陷造成一個大坑，是由於路旁一個「廢棄礦井倒塌」造成，地下大量泥石隨礦井流失而路陷。

新澤西州州交通廳28日說：「事發後，工作人員已日夜不停工作，期望及早完成修復，並盡快重新開放高速公路。」不過有關官員沒有具體說明修復工程何時完成。

該部門負責人又說，由於修復工作涉及範圍廣泛，加上周末的惡劣天氣，因此現在要預告具體的完成時間還為時過早。

這次公路塌陷而造成的大天坑，波及80號州際公路的右路肩和車道，出事地點在紐約市以西約40哩處形成了一個大洞。

官員表示，儘管目前尚無造成人員傷亡或汽車墮進天坑內的報告，但已造成了嚴重交通堵塞，讓路段仍須關閉。適值聖誕期間，對往來交通造成不便，受影響的駕車人士，必須繞道行駛。

至於導致路陷的廢棄礦井倒塌事件，新州交通部沒有透露更多細節。

類似路陷出現天坑事件時有發生，毗鄰賓州64歲女子波拉德(Elizabeth Pollard) ，本月初在尋找失蹤的寵物貓時，掉進了一個30呎深的大坑死去，兩天後才給人發現屍體。當局調查後，確認路陷是廢棄礦井倒塌造成。

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