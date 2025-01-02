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賓州醫院治癌痊癒 退伍軍人轉當護士助人

編譯周芳苑／綜合報導
費城39歲退役軍人奈莫(Chris Naimo)在賓州長老醫院治癒癌症後，轉行攻讀護士並回到該醫院任職。(賓州醫療系統官網截圖)
費城39歲退役軍人奈莫(Chris Naimo)在賓州長老醫院治癒癌症後，轉行攻讀護士並回到該醫院任職。(賓州醫療系統官網截圖)

費城39歲退役軍人奈莫(Chris Naimo)五年前被診斷罹患睪丸癌，歷經辛苦療程後治癒，猶如重生，發願回饋照顧病人，於是重返校園讀護理系，如今在治癒他的賓州長老會醫院(Penn Presbyterian Medical Center)擔任護士。

奈莫擔任手術室護理師，抱著助人之心，經常提供緩解不適症狀的實用訣竅；對於動過腹部手術的人，他建議患者抱枕頭緩解咳嗽和打噴嚏時的疼痛、出院前額外準備腹部綁帶將胃包裹起來以免衣服勾到手術釘。

奈莫有許多妙招，主要是因為他先前是賓州長老會醫院的患者，久病成良醫。

奈莫在陸軍服役兩度前往伊拉克，之後在費城找到保險詐欺調查員工作，不料34歲罹癌；治療過程中曾歷急性充血性心臟衰竭、雙肺血栓、腹部淋巴結切除手術並多次住院。

2021年7月癌症治愈後的奈莫，猶如獲得生命第二次機會；他想成為護士，而且立志要到治癒他的同一家醫院任職。

奈莫對醫生心懷感激，也想像醫師照顧他的那樣去照顧其他人，他說：「希望能夠給至少一個人重生的機會。」

奈莫到聖家大學(Holy Family University)兼職夜間讀護理課程，2023年10月完成學業後只向賓州長老會醫院求職，如願被錄取。

奈莫今年6月為美國癌症協會(American Cancer Society)完成他此生第一次100哩自行車騎行。

奈莫經常在工作時將患病的親身經驗與患者分享，讓患者得到協助；並告訴患者接受護理時要積極主動，例如勇於提問、索取資料、每次約診找人陪同，而且找到相同經歷的人尋求建議。他說，手術後疼痛並不全然是壞事，可提醒自己未備妥之處並強迫自己多休息。

奈莫根據需要選擇分享自己的治療經驗，假如患者看起來很焦慮、而且輕鬆俏皮話起不了作用，可能就會談論自己的經歷。

奈莫告訴患者，癌症治療過程艱苦，但這讓他後來擁有美好的生活和有意義的職業；他提出最重要建議是：「不要讓疾病決定命運，要自己找出目標和價值。」

癌症 賓州 費城

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