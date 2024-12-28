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新州2臥屋格局差但加分多 賣價仍比要價高20%

編譯周芳苑／綜合報導

多數房子不完美，佈局、地理位置或者外觀等都可能有所不足，因而沒辦法吸引廣大的買家，但如今房地產市場供應有限，房子條件不佳仍然有人願意購入，新澤西州一棟兩臥住房就是一例，該物業格局欠佳，最近卻以高於要價20%賣出，創當地賣價新高。

這棟住房位於埃默森(Emerson)，唯一的浴室位於兩臥之間，是「傑克和吉爾風格」(Jack-and-Jill style)的共同浴室，只能通過其中一間臥室進入；另一個不受歡迎的格局是，與隔壁家共用一個車道。

房地產業者Keller Williams Prosperity Realty經紀人多納託(Susan Di Donato)常聽人說，「我永遠不會買有共用車道的房子。」

雖然格局有致命缺點，但這棟房屋的狀況、地理位置再加上待售屋庫存不足都是加分，尤其入門價位住房更是供不應求，一推出便火速售出，而且成交價比要價高出 20%。

由於附近很難找到出售的兩臥房屋，欠缺參考依據，這棟住房很難定價；多納託的先生說，為了定價，他們參考面積小一點的三臥房屋，價格低於55萬元，最後決定10月29日以51萬9000元價格掛牌出售，12月18日該屋成交，成交價格高達62萬5000元，比買家的標價足足高出10萬6000 元。

目前是賣方佔優勢的賣方市場、待售屋庫存很少，多納託信心十足，覺得應該可賣到 50 萬元以上，但實在沒想到結果有人願意以達62萬5000元購入，創埃默森地區兩臥住宅最高賣價。

新州房地產經紀人協會(New Jersey Realtors)數據顯示，10月份伯根郡(Bergen County)有1040 個待售房屋，較去年同期減少6.5%。

剛溢價賣出的這棟房子維護得很好、有一個超大獨立車庫、步行即可到達火車站和當地設、一個街區外有一所學校，這些都是優點。在兩天的開放參觀日中共計61組買家看房。

這棟住房共收到六個要價，最終賣給報價最高、頭期款金額高而且財務條件好的買家。

房地產 新澤西州 中共

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