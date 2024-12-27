冤獄24年曾獲賠400萬元 賓州男釋放後再犯殺人案

賓州 男子湯馬斯 (Shaurn Thomas)被控在費城 犯謀殺案蹲牢24年後，2017年因州府致力推翻錯誤定罪的「無罪計畫」(Innocence Project) 宣告無罪，然而日前他又出現在費城法官面前，因其被控另一謀殺罪，這次他則當庭認罪。

針對前罪，湯馬斯數十年來一直堅稱未犯案，七年前市府還他清白後，以400多萬元和解。前罪受冤終被洗清，未料湯馬斯卻承認犯下另一謀殺罪。

根據法庭文件，今年50歲的湯馬斯2023年1月因1200元毒品債務，槍殺同夥愛德華茲 (Akeem Edwards)。

湯馬斯七年前無罪判決要歸功於賓州的無罪計畫。該計畫律師團為他推翻1994年定罪和無期徒刑，稱檢察官忽視能為當時僅16歲湯馬斯提供不在場證據的證人。

賓州無罪計畫已讓21人改判無罪。

湯馬斯冤獄所牽涉的案件發生在1990年11 月，當年一名78歲商人在費城市中心街頭搶劫中遭槍殺，案發兩年後，名叫斯托沃斯 (John Stallworth)的男子承認犯罪，並點名湯馬斯在內的其他同夥。

事實上托湯斯有不在場證據，但調查人員忽略這一點。

湯馬斯2009年向賓州無罪計畫寫一封信，律師核實他的不在場證據，並找出點名他是同夥的斯托沃斯證詞漏洞。

湯馬斯獲釋後，2020年與費城和解，展開全新人生。但僅僅三年後，他卻犯下另一謀殺案。

湯馬斯約會對象維西 (Ketra Veasy) 作證說，湯馬斯要求她的朋友愛德華茲幫忙出售古柯鹼，湯馬斯給愛德華茲毐品，要求付1200元，但愛德華茲未付費。

2023年1月3日，湯馬斯和維西開車時看到愛德華茲，湯馬斯下車，維西說她聽到槍聲，等湯托馬斯回車上時說，「他被擊中了。」要求維西開車。

同年5月，湯馬斯被控罪。他上周承認三級謀殺、共謀、恐嚇證人和幾項槍支指控，預訂明年2月判刑。

湯馬斯的律師懷斯曼(Michael Wiseman)和特拉瑪(Catherine Trama)打算提出湯馬斯被誤判和冤獄期間所造成的持久影響，這數十年創傷、加上童年經歷的創傷，讓他未能適應生活，這些是造成湯馬斯行為的重要背景。

賓州無罪計畫臨時執行董事德隆(Maddy deLone)承認，長期監禁後重返社會會面臨挑戰，有一些人洗刷冤屈被釋放後又犯罪，但罪行較輕。