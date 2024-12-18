新澤西州不准公校、公共圖書館禁書 墨菲簽署法令

美國保守州禁書風氣日勝之際，新澤西州 州長墨菲日前簽署法令， 禁止公立學校 和公共圖書館 禁書，並保證遵守這條法律的圖書館員不受到民事和刑事追訴。

新澤西是繼伊利諾和明尼蘇達之後，第三個民主黨執政、立法禁止禁書的州。

墨菲刻意選在普林斯頓大學附近的普林斯頓公立圖書館舉行簽署儀式，和保守派的共和黨「禁書州」別苗頭的意味甚濃。

他說，「本法令與各位所見禁書州的法令恰恰相反，能夠簽署執行這樣的法令，我感到無比的驕傲，但我也得承認，由此例可以看出，美國越來越『邦無道，欲入人於罪』，在哪個地方當美國人還真要緊。」

他簽署的法律規定，公立學校和公立圖書館不得根據書本作者的祖籍地、背景或著作內容與觀點，予以排除在外。本法也禁止僅因某人對某書的內容感到冒犯，就予查禁，但對某年齡層「發展不宜」的內容，准以限制。

法令另責成各地方教育委員會（school boards）與公立圖書館管理委員會訂定購置與移除書目辦法，包括民眾對「處理不當」項目有意見時，可公正解決的辦法。

新州學校圖書館協會會長格然特（Karen Grant）讚揚該法「體認館員的專業能力」，肯定圖書館是學生主動學習的知識寶庫，有助學生成長與發展，也保護學生求知的自由。

美國圖書館協會指出，2022年共有2600本書遭查禁，寫下史上最高紀錄，不料去年公立學校和公立圖書館查禁的數目驟增為4200，主要是同性戀和種族主題有關的內容。

今年有15州的立法機構在審議處罰圖書館或館員的法案，圖書館管理人和員工不禁擔心，借出某些人認為「不宜」的書，自己會被法律追訴、懲罰、罰款、甚至入獄。