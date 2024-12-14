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多收上億垃圾費 新州公校午餐付款公司挨告「惡霸」

編譯周芳苑／綜合報導
新州公校午餐計畫，遭處理付款的PayPAMS公司，多收額外近億元費用。(澤西市學區臉書)
新州公校午餐計畫，遭處理付款的PayPAMS公司，多收額外近億元費用。(澤西市學區臉書)

新澤西州負責處理公立學校午餐計畫付款的PayPAMS公司，每年拿了學區服務費之外，又向學生家長收取高達一億元的額外「垃圾費」(junk fees)，無異雙重收費的做法，遭聯邦指控。

訴訟稱，美國學校的霸凌者迄今仍在竊取午餐費；過去十年惡霸手法更老練。

PayPAMS自稱是「簡單、安全、可靠的學校餐費支付門戶」。事實不然，根據新提交的起訴書，PayPAMS 和其他同類業者藉由在學校午餐櫃檯收取「便利費」(convenience)和「服務費」(service)，從孩子身上搶錢，尤其以低收入學生為主。

近年來，全美各地越來越多學校改採無現金服務的方式，預付學生午餐費。消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)研究顯示，這些服務背後的一些公司向家長收取額外費用。

這份研究報告採用全美300個最大學區數據，發現付款處理業者每筆交易平均收取3.25元費用。低收入家庭校餐每花費 1元，最多0.6元會轉移給付款處理公司。

監督全美校餐計畫的農業部2017 年以來，一直要求學校讓家長了解有免費選擇，但執行上有困難。例如有些學校往往要求家長在工作時間攜帶支票或現金到學校餐廳，工作日無法到校的家長根本無法選用免費方案，另有其他學區限制使用現金、個人支票，迫使家長不得不採用電子付款。

消費者權益律師聯合向美國新澤西州地方法院提告，指控PayPAMS違反消費者欺詐法規。學區多已支付服務費用給這些公司，付款處理業者等於「雙重收費」(double dipping)。

學區 新澤西州 低收入

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