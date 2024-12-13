被控非禮2名患者 新州婦科醫師執照被暫時吊銷

新澤西州 婦產科醫師皮爾斯(Bruce Pierce)被控不當觸碰兩名病患， 執照遭州檢察長辦公室暫停。

州政府說，在勞倫斯威爾(Lawrenceville)行醫的皮爾斯被指控「專業行為不當」、「有意輕忽病患」、「無能」等，11月13日由兩名病人作證的聽證會後，檢察長轄下的醫療考試委員會一致決定，暫時吊銷他的行醫執照。

兩名長期看他的病患申訴說，單獨檢查時，醫師「行為不當」，當局2023年起開始調查。第一個申訴案2023年元月向警方以及州醫療考試委員會提出，苦主自1990年代中開始當他的病人，定期做乳房、盆骨、大腸檢查，陪伴人離開後，對她再做一次完全同樣的檢查，理由是「確定檢查無誤。」

病患感覺第二次檢查時「受到侵犯」，事後很快就提出申訴。

同年底，第二個病人提出類似的申訴。當他病人20多年的苦主對調查人員說，因盆骨痛看醫師，沒人陪伴，檢查過程中，醫師的觸碰讓她覺得很不舒服，便要求醫師馬上停止，醫師聽從，立刻停止檢查。

兩天後，這位病人發簡訊給皮爾斯說，檢查讓她感覺不舒服，她要換醫師；醫師在回信中向她道歉，也感謝她沒將此事公開，因為如果公開，他的行醫師涯就「完了。」

州檢察長普拉特金(Matthew J. Platkin)說，身體敏感部位願意讓醫師檢查的病人，信任醫師的專長及專業精神，「醫師為了滿足自己的性欲，破壞病人的信任時，後果可能具有非常大的殺傷力。」委員會宣布暫停皮爾斯的執照，顯示州政府持續承諾，要「根除、停止健康照護行業當中的不當性行為。」停照令於11月25日發出。

委員會做此決定，則是根據兩位病患「可信、令人齒冷、引人注目」的證詞。皮爾斯與第二名病人的通信，說明他「知罪。」