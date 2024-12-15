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為總統候選人維安 費城警員加班支出400萬

記者張聲肇／綜合報導
圖為總統候選人辯論9月10日在費城舉行時，當地警方出動大批警力維安。(美聯社)
圖為總統候選人辯論9月10日在費城舉行時，當地警方出動大批警力維安。(美聯社)

費城為總統候選人造訪維安，今年支付了400萬元警員加班費，其中最大一筆是副總統賀錦麗在費城藝術博物館前舉辦「選前之夜」大會，維安加班費將近160萬。

費城詢問人報說，這是充當「政治宇宙中心」舞台該付出的代價。

該市經費支用紀錄顯示，2024年各大黨候選人造訪22天，市警局平均每天用掉19萬1423元加班費。

民主黨候選人拜登、賀錦麗和競選夥伴華茲到訪最頻繁，也耗掉該市最多資源。共和黨的川普和范斯到費城造勢僅五次，但到賓州其他地方的次數更多。

僅次於賀錦麗選前之夜的員警加班費，是她和川普在國家憲法中心舉辦的辯論會，費城為此支付了130萬。

這400萬僅僅是費城員警加班費，不包括兩黨候選人到訪鄰近郊區城鎮18次，當地警局付出的加班費。

賓州警察局通常只要候選人提出要求，都會提供支援，今年在全州各地，為候選人提供了多少人次加班警力，該局婉拒透露，但發言人強調，為了候選人以及居民的安全，州警隨時願意提供必要的支援。

通常提出要求的是聯邦特勤局，但按往例，地方警局支付員警加班費後，特勤局不會「歸墊。」新澤西州共和黨國會議員奇恩(Tom Kean Jr.)提案立法，授權特勤局「歸還」地方警局配合特勤任務的相關費用，但法案仍擱在國會司法委員會。

費城市長帕克的發言人葛瑞斯(Joe Grace)說，賀錦麗和華茲蒞臨拉票活動，與安全有關的警力經費，費城認帳，但與警察或公安無關的額外費用，市府已把帳單送給民主黨競選總部，請求歸墊。

賀錦麗競選團隊發言人說，「本團隊直接要求地方提供警力支援時，有關費用競選總部恕不歸墊。」川普競選總部不回應有關提問。

費城 賀錦麗 川普

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