新州垃圾場臭氣惹民怨 明年落實減臭 擴大掩蓋面積

蛋港鎮(Egg Harbor)16英畝垃圾掩埋場臭氣沖天惹民怨。(亞特蘭大郡公用事業部門)

新澤西州 大西洋郡的垃圾掩埋場臭氣薰天，附近居民怨聲載道甚至提告，有關單位承諾明年將落實「減臭」措施，包括擴大掩蓋面積。

大西洋郡公用事業處明年2月起，將著手掩蓋蛋港鎮(Egg Harbor)16英畝垃圾掩埋場。該郡行政委員會本月稍早已撥款700萬，進行掩蓋計畫。款項來自「美國拯救計畫」(American Rescue Plan)專案。

今秋，公用事業處已在該掩埋場增設了1.24萬呎水管、1.2萬呎通氣管、兩座汙水集中池，藉以減少滲濾量，改進水質，減輕臭氣。

處長德納佛(Matthew DeNafo)預計，掩蓋計畫會比預定早五年完成，居民也可以繼續享有全新州最低的垃圾處理費。「這些投資 不僅是數字，也會大量提升今天以及今後瓦斯收集能力，因為需要掩埋的垃圾量，會越來越大。」

公用事業處也計畫2025年另闢垃圾掩埋場，將掩埋場產生的天然氣賣給住家和商戶，同時作為垃圾車的燃料。

掩埋場附近好空氣湖(Bel Air Lakes)畔退休 人士住宅區數十名居民5月到聯邦地區法院提告，說掩埋場產生的硫化氫氣--無色、帶腐敗蛋臭味的毒性氣體--家裡、車裡都聞得到，有些人還因此生病。

這個掩埋場距離大西洋城約8哩，位於蛋港鎮公用事業處所屬的環境公園(Environmental Park)內，1990年代初啟用，預計2029年初將達飽和。

州政府資料顯示，州環保局2016年來，多次發文提醒垃圾場管理單位，臭味太濃，宜及早處理。公用事業處說，天氣是導致垃圾臭味四溢的原因，天候轉冷時，臭味轉強，因為圾分解產生的沼氣，在冷空氣下不易四散。

這座掩埋場有120座井，其中51座是今年才增設的。