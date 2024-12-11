美國華人匹克球協會舉辦第二屆奧淇金融杯匹克球個人爭霸賽

第二屆奧淇金融杯匹克球個人爭霸賽參賽隊員合影

感恩節後的星期五，各大商家為回饋社會，讓利降價大促銷，對商家叫黑色星期五。11月29日 ，美國華人 匹克球協會（ACPA）再次聯合奧琪國際金融，回饋華人匹克球愛好者，在費城 西郊的Lansdale Dill Dinkers 專業匹克球場地，成功舉辦了第二屆奧淇金融杯美國華人匹克球個人爭霸賽，匹克球愛好者們歡聚一堂，別樣過黑五 。

這次個人爭霸賽分三個級別，男女分開，個人報名，雙打比賽，個人積分排名。計劃男、女甲級（4.0以上），男、女乙級（3.5以上），不分男女丙級（3.5以下）各接收16個報名。同時為滿足大家比賽交流的熱情，預留了場地給想打成績計入DUPR的比賽。最後一共接收了來自紐約、新澤西、賓州、特拉華州的66位華人匹克球運動員報名。

比賽在團結友好緊張刺激的氣氛中進行，我們看到了匹克球在華人中的迅速發展和不凡的實力。尤其是男子甲級組，報名爆滿，很多以前的幹將如今一輪後就被止步。新生的老中青幹將膠著鏖戰，來回拼殺，比賽時間加時一小時都未能最後定勝負，最後只好四個並列冠軍。

比賽的成功舉辦，除了感謝大家的參與和支持，更要感謝志願者的幫忙，特別要感謝美國奧淇宏盛美東區執行副總裁Tracy Sun女士的獨家冠名贊助，以及SMOO酩媛皮膚管理，Green Life Spa，Lab Shops的獎品贊助，和Cup of Dreams的咖啡奶茶優惠。

ACPA2024年初成立於費城西郊，旨在向華人推廣普及匹克球運動，提供匹克球學習鍛鍊機會，組織各類匹克球比賽，讓華人匹克球發展壯大。協會已大量聚集了華人匹克球愛好者，舉辦了各種形式的匹克球比賽，也向社區學校及個人提供不同級別的匹克球課程。自去年黑五第一次開始組織華人匹克球賽事以來，協會已成功舉辦了一系列面向華人匹克球愛好者有華人特色的匹克球比賽：元宵節不分男女雙打友誼賽，五四青年節男雙女雙混雙分級公開賽，端午節 Labshops 杯團體爭霸賽，美國國慶節升級趣味賽，中秋節家庭成員團結友誼賽。計劃聖誕節 新年還將舉行親情團聚友誼賽。

想瞭解匹克球，加入匹克球運動，成為ACPA會員，以及支持華人匹克球，請email: [email protected]。