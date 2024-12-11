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費城中華婦女聯誼會26週年慶暨新屆職員就職典禮

費城訊／圖文：彭林
中華婦女會理事顧問們合影。前排左8為新任會長葉唐秀英，二排右2為副會長王小玉
中華婦女會理事顧問們合影。前排左8為新任會長葉唐秀英，二排右2為副會長王小玉

12月7日晚，中華婦女聯誼會（以下簡稱婦女會）慶祝成立26週年暨新屆職員就職典禮在東方明珠酒樓隆重舉行，300多位各界嘉賓出席。慶典由孟紅、王小玉主持。

婦女會新任會長葉唐秀英致歡迎辭，感謝婦女會理事和會員們長期以來的熱心服務。婦女會一直秉承為社區提供服務諮詢和促進文化交流的宗旨，新冠疫情期間為社會募捐，鼓勵亞裔市民參與投票，慶祝雙親節，舉辦兒童聖誕派對及各項公益活動等，均離不開會員們的共同努力。她同時感謝大家的支持及會員們的信任，推舉其擔任會長一職，將一如既往與姐妹們攜手合作，發揚婦聯傳統，傳播中華文化，搭建社區溝通橋樑，展現亞裔女性在社會中的作用，將婦女會的宗旨發揚光大。

費城僑學界秘書長黃偉星，華埠發展會執行主任、市長亞裔事務委員會主席陳國賢，費城市議員斯奎拉（Mark Squilla）、協勝公會主席黃麗華分別致辭，贊揚婦女會長期以來在各個方面做出的努力，熱心公益，盡心盡力服務社區，為僑胞謀福祉、爭取權益。在推動華裔社區和華埠發展中擔任了至關重要的角色，尤其在為社區女性和兒童提供服務方面起到積極作用。

副會長王小玉致答謝辭，她表示今晚嘉賓及姐妹們的到來，為晚會增添了無限的喜悅與溫馨。感謝一直以來給予的支持與動力、理解與信任、慷慨與扶持，這些都是26年來婦女會服務社區，取得驕人成果的堅強後盾，對此關愛與支持表示衷心感謝。感謝一路相伴，婦女會會繼續努力，為服務僑胞盡己所能，不負眾望，回報社區。

娛樂節目中，宋飛鴻女士表演了京劇“沙家濱”選段，開心、五一、歡樂舞團獻上精心編排的集體舞，展現華裔女性豐富多彩的生活，以及積極邁向未來的精神風貌。婦女會顧問盤玉蘭女士捐贈了價值$2000多美元的時裝，袁笑文女士捐贈了精美茶葉作為抽獎禮品，中獎者個個喜笑顏開，會場上歡聲笑語不絕於耳。慶典氣氛熱鬧非凡，會員與嘉賓們共度佳夜。

與各僑團首長們合影
與各僑團首長們合影

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