新州無人機橫行 影響直升機載運傷患

新澤西州 北部莫里斯郡(Morris County)及桑莫塞郡(Somerset County)過去數周的晚上，持續出現無人機群，不少目擊的民眾指出，來無踨的無人機群，通常在上空盤旋數小時後才飛走後不知去向。

而在11月26日，一架醫療直升機正準備運載一名重傷患者時，結果遇上無人機而沒法著陸，被迫取消運送任務。當局現正調查這次事件是否與神秘無人機群有關。

事發於桑莫塞郡布蘭奇堡鎮(Branchburg Township)的拉里坦谷社區學院(Raritan Valley Community College)，晚上6時半發生醫療事故，一架醫療直升機趕來運送傷者到醫院。

學院兩名保安人員封閉了事故現場周圍的道路，為直升機著陸做準備，然而當地消防隊隊長於晚上6時54分聯繫了學院的安全辦公室，指稱有無人機在著陸地區飛行，直升機無法降落，故要取消運送服務。

學院的安全主管塞爾吉(Brian Serge)表示，校方當時從未發現無人機，實在有點神秘，四處詢問也沒有人知道。

神秘無人機出現並妨礙直升機的正常飛行，迫使了聯邦調查局(FBI )介入，要求民眾提供拍攝得到的無人機照片及視頻，還要求實施無人機限制。

目前仍未確定醫療直升機是否遇到無人機群，但FBI表示出於安全起見，因此要求實施限飛令。

聯邦航空管理局已應要求，學院方圓6公里內都禁止無人機飛行，位於貝德明斯特(Bedminster)的川普 全國高爾夫俱樂部(Trump National Golf Club)也在範圍之內。若有人飛行，操作員可因危害人命安全而面臨嚴厲處罰，包括最高7.5萬元罰款，並會吊銷無人機操作員的飛行證書。