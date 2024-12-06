資深房產經紀金小姐本週特別推薦

本週擁有豐富地產交易經驗的金小姐（Lan“Corina”Kam）為您推薦一處位於新州 頂級好區Alpine的一棟全新豪華別墅。

此豪華別墅位於大家備受追捧的新州北部阿爾卑斯小鎮（Alpine），價格$3,250,000，首次上市。其擁有3間大臥房和4個半浴室，帶燃氣壁爐的客廳、帶格子天花板的優雅餐廳、私人書房/圖書館 、帶瀑布石英石的廚房中島、工作水槽、餐具室和 Sub Zero/Wolf 電器。客廳外有甲板，書房外有露臺。二樓的主臥室擁有加熱水療浴缸、胡桃木梳粧檯、智能淋浴和浴缸。閣樓是一個完美的空間，非常適合家庭辦公室。此別墅有諸多亮點如：歐洲白橡木硬蠟上油地板、天窗、10 英尺天花板、裝飾線條藝術設計、所有樓層都有電梯、裝修好的下層、全屋發電機、充電站、日落美景、低稅率等等。周圍餐聽、商超、圖書館、醫療、教育機構林立，公交線路繁多，來往紐約十分方便。好房不等人，趕快聯繫金小姐預約看房吧！

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