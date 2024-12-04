費城藝術揚天下 感恩節文藝演出精彩盛大

表演人員與嘉賓們大合影

11月23日，一場別開生面的感恩節 演唱會在費城 Grand Resort Hotel隆重舉行。這場歷時兩個半小時的視聽盛宴，吸引了約450人共慶節日，共用文化盛宴。會場座無虛席，洋溢著感恩節的喜慶與溫馨，節日氣氛非常濃厚。

此次活動由費城東方藝術團團長薛春和擔任總導演，匯聚來自波士頓、紐約、新澤西等地的一些頂尖藝術家和優秀團隊。在非常緊湊的一個月的時間內，團隊克服重重困難，從集資到演出場地，到演員選擇，節目的配置，為觀眾呈現了一場高水準的文化盛會。

演出伊始，費城僑學界秘書長黃偉星和珠峰醫療集團CEO李小賓醫生分別致辭，為現場增添了莊重與感恩氛圍。精彩紛呈的節目涵蓋聲樂、器樂舞蹈和戲曲等多種藝術形式。銀康老人活動中心的旗袍時裝秀開場，為大家展現了費城地區老人們積極向上的精神風貌。指彈吉他新秀、中國達人秀美國代表Jason Ji 以一曲《上海灘》技驚四座。2023年《中國好聲音 》美國總冠軍薛藝茗，是2022年唯一的一名受佛羅裡達迪士尼 特邀的中國歌手，深情演繹《酒乾倘賣無》。小提琴演奏家毛若濤的《梁祝》動人心弦，百老匯音樂劇演員Ian Ward帶來的《人鬼情未了》和《加州 旅館》再現經典。美國青年專業舞者Matthew Saggiomo以中國舞《白孔雀》傳遞東西方文化交融之美，他的認真與執著，絲絲入扣的舞蹈動作，讓在場的觀眾驚嘆不已 ，有的觀眾直呼，這就是中國的「楊麗萍」。薛春和經過幾個月的勤學苦練， 一字一句請教蒙古族友人，用蒙古人聽得懂的蒙語演唱，與曾顏表演歌舞《莫尼山》，為現場了增添民族色彩。黃曉彥一曲《打虎上山》，鏗鏘有力。二胡新秀王翔的二胡獨奏《戰馬奔騰》，擔綱壓軸，氣勢磅礡，正能量滿滿， 觀眾們歡呼聲尖叫聲連成一片。

組委會準備了豐富的茶點、咖啡、低糖飲品，為觀眾補充能量。 中場休息後，90%的現場觀眾沒有離場，繼續觀看。十位韓國老人在醫護人員的攙護下，即興表演《阿裡郎》。演出後，有一位老人評價，「今天這場演出讓我感覺年輕了十歲」。聽到這樣的評語，好些人眼睛濕潤了，這就是《You Raise Me Up》對主創人員的現實版的巨大鼓舞。一些新聞媒體評價，本場演出是社區無數場演出之最 ，節目質量水準及視頻製作，堪稱一流，Grand Resort Hotel 銷售經理Terri 說道：It’s amazing ,希望這樣高水準的演出，每月都能在本酒店上演。

伴隨著最後一曲的餘音繞梁，動人的旋律和美妙的舞姿，演唱會圓滿落下帷幕。本次演出特別感謝珠峰醫療集團和銀康老人活動中心的大力支持，以及費城東方藝術團的全程參與。感謝總導演薛春和的精心策劃，通過多方力量的協調與資源整合，讓眾人在這個感恩的時節收穫了如此動人的藝術盛宴。

薛春和表示，感恩節是一個傳遞愛與感恩的日子，每一個節目都凝聚了藝術家的才華和對生活的熱愛，每一份掌聲都傳遞了我們的感恩與祝福。感謝每一位台前幕後工作人員的努力及紐約趕來貴賓們的大力支持，掌聲應該送給所有參與這場演出的藝術家和幕後工作人員。本次活動成為了大費城地區感恩節慶祝活動中的亮點之一，收到了極具正能量的社會效應。願今晚的美好回憶能伴隨觀眾走過未來的日子，讓我們期待明年再相聚！