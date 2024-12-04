我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

費城藝術揚天下 感恩節文藝演出精彩盛大

費城訊／圖文：彭林
表演人員與嘉賓們大合影
表演人員與嘉賓們大合影

11月23日，一場別開生面的感恩節演唱會在費城Grand Resort Hotel隆重舉行。這場歷時兩個半小時的視聽盛宴，吸引了約450人共慶節日，共用文化盛宴。會場座無虛席，洋溢著感恩節的喜慶與溫馨，節日氣氛非常濃厚。

此次活動由費城東方藝術團團長薛春和擔任總導演，匯聚來自波士頓、紐約、新澤西等地的一些頂尖藝術家和優秀團隊。在非常緊湊的一個月的時間內，團隊克服重重困難，從集資到演出場地，到演員選擇，節目的配置，為觀眾呈現了一場高水準的文化盛會。

演出伊始，費城僑學界秘書長黃偉星和珠峰醫療集團CEO李小賓醫生分別致辭，為現場增添了莊重與感恩氛圍。精彩紛呈的節目涵蓋聲樂、器樂舞蹈和戲曲等多種藝術形式。銀康老人活動中心的旗袍時裝秀開場，為大家展現了費城地區老人們積極向上的精神風貌。指彈吉他新秀、中國達人秀美國代表Jason Ji 以一曲《上海灘》技驚四座。2023年《中國好聲音》美國總冠軍薛藝茗，是2022年唯一的一名受佛羅裡達迪士尼特邀的中國歌手，深情演繹《酒乾倘賣無》。小提琴演奏家毛若濤的《梁祝》動人心弦，百老匯音樂劇演員Ian Ward帶來的《人鬼情未了》和《加州旅館》再現經典。美國青年專業舞者Matthew Saggiomo以中國舞《白孔雀》傳遞東西方文化交融之美，他的認真與執著，絲絲入扣的舞蹈動作，讓在場的觀眾驚嘆不已 ，有的觀眾直呼，這就是中國的「楊麗萍」。薛春和經過幾個月的勤學苦練， 一字一句請教蒙古族友人，用蒙古人聽得懂的蒙語演唱，與曾顏表演歌舞《莫尼山》，為現場了增添民族色彩。黃曉彥一曲《打虎上山》，鏗鏘有力。二胡新秀王翔的二胡獨奏《戰馬奔騰》，擔綱壓軸，氣勢磅礡，正能量滿滿， 觀眾們歡呼聲尖叫聲連成一片。

組委會準備了豐富的茶點、咖啡、低糖飲品，為觀眾補充能量。 中場休息後，90%的現場觀眾沒有離場，繼續觀看。十位韓國老人在醫護人員的攙護下，即興表演《阿裡郎》。演出後，有一位老人評價，「今天這場演出讓我感覺年輕了十歲」。聽到這樣的評語，好些人眼睛濕潤了，這就是《You Raise Me Up》對主創人員的現實版的巨大鼓舞。一些新聞媒體評價，本場演出是社區無數場演出之最 ，節目質量水準及視頻製作，堪稱一流，Grand Resort Hotel 銷售經理Terri 說道：It’s amazing ,希望這樣高水準的演出，每月都能在本酒店上演。

伴隨著最後一曲的餘音繞梁，動人的旋律和美妙的舞姿，演唱會圓滿落下帷幕。本次演出特別感謝珠峰醫療集團和銀康老人活動中心的大力支持，以及費城東方藝術團的全程參與。感謝總導演薛春和的精心策劃，通過多方力量的協調與資源整合，讓眾人在這個感恩的時節收穫了如此動人的藝術盛宴。

薛春和表示，感恩節是一個傳遞愛與感恩的日子，每一個節目都凝聚了藝術家的才華和對生活的熱愛，每一份掌聲都傳遞了我們的感恩與祝福。感謝每一位台前幕後工作人員的努力及紐約趕來貴賓們的大力支持，掌聲應該送給所有參與這場演出的藝術家和幕後工作人員。本次活動成為了大費城地區感恩節慶祝活動中的亮點之一，收到了極具正能量的社會效應。願今晚的美好回憶能伴隨觀眾走過未來的日子，讓我們期待明年再相聚！

參加感恩節演出的表演人員及贊助商
參加感恩節演出的表演人員及贊助商

費城 感恩節 加州 迪士尼 中國好聲音

上一則

印州偷車賊把2嬰丟棄溝渠 氣溫僅27℉幸被好心男救回

下一則

偽造死亡證明 新州男盜領亡父福利20年 冒領逾60萬

熱門新聞

佛州寶藏海岸附近著名的18世紀西班牙艦隊沉船寶藏，於2015年被打撈業者從中盜走的37枚金幣，現已找回，總價值估計超過100萬元。(美聯社)

佛州外海打撈18世紀沉船趁機偷走50枚金幣 當局追回37枚

2024-11-27 19:49
印第安納波里斯一名男子走出家門拿包裹時，發現附近溝渠裡有兩名女嬰坐在2個汽車座椅裡，當時戶外氣溫低於冰點；所幸女嬰安然無恙。(印第安納波里斯大都會警察局照片)

印州偷車賊把2嬰丟棄溝渠 氣溫僅27℉幸被好心男救回

2024-12-03 20:27
網友分享自己最愛的美國城市是波士頓。(路透)

他全美最愛城市是波士頓 當地人認同：特愛這二個季節

2024-11-30 20:45
印裔納雷許(左)涉嫌謀殺妻子瑪姆塔(右)。(領英／臉書)

疑殺妻後分屍丟棄還謊報失蹤 維州亞裔夫遭控謀殺

2024-12-03 10:04
熱心的阿拉斯加居民用小飛機到偏遠地區空投火雞給出門不便的民眾過節。(美聯社)

讓大家都過上感恩節 她開小飛機在阿拉斯加偏鄉空投火雞

2024-11-28 21:46
田納西州報稅公司業主華爾頓及其下屬報稅員瓊斯，涉嫌詐騙聯邦政府新冠賑款被聯邦起訴。(R&B Tax Express臉書)

詐聯邦6500萬新冠紓困款 田州2報稅員被控50罪

2024-11-30 20:20

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生