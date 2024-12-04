費城僑社感恩節發紅包送字畫弘揚中華文化

發紅包現場

11月23日，費城華人 社區在費城市西南郊，市警察局第12分局內，舉辦了一場別具一格的迎感恩節 送溫暖活動，內容有送火雞、發紅包和贈書畫。活動由大費城福建同鄉會、大費城連江同鄉會、大費城華人餐館協會，利奧帕（Leopard）海鮮公司聯合舉辦，受到費城12分局社區公共關係警官阿諾德.米歇爾，以及員警顧問委員會主席伊迪絲.迪克森的大力協助。

活動現場，吸引來了32位非裔居民，濃濃的中華文化氛圍與社區居民的熱情交織在一起，共同譜寫了一曲感恩與友愛的新樂章。

大費城華人餐館協會董事長楊忠瑞介紹，感恩節是人們表達感激之心的傳統節日，過往我們舉辦慶祝感恩節活動，以送火雞為主要活動內容，但在本次活動中，創新地加入了發紅包和贈書畫兩樣中國元素，推廣中國文化，把好運和福氣送到非華裔 社區，彰顯中國人樂善好施的優良傳統，加強非華裔社區對中國人的好感度，激發他們對中華文化的興趣和愛好。

活動中，一幅幅精美的中國水墨畫和書法 作品吸引了眾多居民的目光。畫家吳雪芹是齊白石大師再傳弟子，擅長花鳥畫，工寫兼備。吳老師把準備好的水墨畫分發給大家。馮玉生是吳雪芹的先生，也是一位書法愛好者，他把象徵吉祥幸福的「福」字，送給大家。

大費城連江同鄉會會長劉用武表示，在感恩節即將來臨之際，向社區居民發放禮物，可以增加不同族裔之間相互信任，促進族群和睦共處，深化民間交流，弘揚中國傳統文化。

派送活動在員警12分局和當地社區義工配合下順利開展，領到禮物的居民都開心地表示感謝。來自社區的居民Antonio Jackson在接受採訪時激動地說道：非常感謝華裔社區舉辦這麼有意義的活動，收到火雞、紅包和精美的中國畫，我感到非常開心。

大費城福建同鄉會會長楊道鋒表示，今年是他第二次參加感恩節送火雞活動，這種社區間的情感互動很有意義。它是架設社區友好關係的橋梁，是民間交流的良好方式。我們要把這類活動繼續下去，譜寫中美友好關係新篇章。

參加本次活動還有大費城連江同鄉會常務副主席郭惠明、陳寶第，大費城福建同鄉會會長楊道鋒伉儷、大費城華人餐館協會常務副主席盧統設、林振明，秘書長葉友銘，天普大學中國文化中心主任賈珍妮，大費城亞裔商會辦公室主任鄭潮航等社區人士共30多人。