整頓費城公交 賓州長動用1.5億聯邦經費

賓州州長夏皮洛決定動用聯邦經費，來整頓費城公共運輸系統SEPTA。(SEPTA臉書)

賓州 州長夏皮洛(Josh Shapiro)日前宣布，將一次性動用1.5億餘元聯邦高速公路資金幫助整頓費城 公共交通系統，原訂明年實施的服務削減、票價大漲價均可望因此避免。

夏皮洛一番聲明引起共和黨議員強烈反對，議員們聲稱其選區將遭損失，許多交通機構陷入嚴重財務危機。

聯邦提供給交通機構的新冠疫情 救濟措施逐步取消，賓州東南部交通管理局(Southeastern Pennsylvania Transportation Authority, SEPTA)以及全美各地主要交通機構正全力恢復疫情期間流失的乘客量。

夏皮洛說，SEPTA如不大幅加價和削減服務，恐怕很難撐到明年夏天，州府挹注1.53億元足可幫助SEPTA維持服務並避免大漲價，他希望明年夏天前與州議員達成融資協議。

他在SEPTA中轉站舉辦的記者會上說，「我們不能讓這種情況(大漲價和削減服務)發生。」

夏皮洛稱，費城及鄰近四郊區郡已同意對SEPTA加碼撥款。

夏皮洛說，SEPTA為天天通勤者、以及在各大主要活動前維持穩定服務至關重要；接下來的重大活動包括2026年建國250周年慶、國際足總世界盃(FIFA World Cup)和美國職棒大聯盟(Major League Baseball)全明星賽。

SEPTA 董事會日前批准平均票價上調7.5%，但該機構說，如有聯邦高速公路資金挹注，原定明年1月1日上漲21% 、明夏開始削減服務等方案，都可望暫停或重新考慮。

全美第六大公共交通系統SEPTA正面臨2.4億元年度赤字。

SEPTA將漲價和削減服務的迫切需求視為「死亡螺旋」(death spiral)，費城支持者和代表則表示，服務削減將拖累當地經濟；服務削減計劃原訂7 月1日生效，包括取消和縮短路線以及減少公車、無軌電車、地鐵和區域鐵路班次。

夏皮洛稱，金援SEPTA之前，聯邦高速公路資金已計畫用於另七個項目仍會按時完成。

聯邦法允許轉移高速公路資金用途；賓州前州長蘭德爾(Ed Rendell) 2005、2010年曾這麼做過，在其他州更是家常便飯。