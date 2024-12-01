加油站汙染低收入和少數族裔社區 新州提告

新州檢察長對涉嫌汙染社區的Yer加油站提控。(新州檢察長辦公 )

新澤西州 檢察長辦公室(Attorney General's Office)和新州 環保廰日前針對加油站 、汽車報廢回收廠等四家業者提出訴訟後，其中一家加油站已達成和解，檢察長稱，此舉是要打擊在低收入和少數族裔社區造成有毒汙染的不當行為。

被指控者包括加油站Clinton Avenue Associates汽車報廢回收廠Hawk's Auto，以及兩家已停止經營的加油站Yer Gas和Rivers Edge Mall；此外，位於奧蘭治(Orange)的前加油站Orange Automotive已由新接管企業出面達成和解。

被告業主共被求處近10萬元罰款。

新州檢察長普拉金(Matthew Platkin)說，任何社區無論種族或收入都不該首當其衝被汙染，其他人卻在健康社區坐享種種好處；他將動用一切法律工具讓傷害弱勢社區的人承擔責任、採取補救措施。

2018年起迄今，新州已提出72起環保訴訟。

已達和解的前加油站Orange Automotive於 2020年遭新州環保廰控訴；該業者前負責人對於政府2019年的清理洩漏地下儲罐汙染命令坐視不顧，現任業主 AEN Urban Renewal 同意修復並付四萬元罰款。

四家被告企業先前都無視州府清理汙染的命令。

位於歐文頓(Irvington)的Clinton Avenue Associates被控未清理危險汙染並無視2019年命令；其營業地點位於日託中心對面的居民區。如今二次被訟，檢察長要求在其直接監督下全面清理、付2萬元罰款、採補救措施。

位於翠登 (Trenton)的汽車報廢回收廠Hawk's Auto被控不當存放汽車零件和廢棄物；最新訴訟要求徹底清理、妥善管理廢棄物並支付所有罰款。

位於紐瓦克(Newark)的前加油站過去20年至少發生四次有毒物質排放，監測顯示汙染程度超過地下水品質標準。該地點鄰近住宅區，有餐廳和超市。這次州府要求業者修復現場並拆除儲罐，另須支付5萬元罰款。

位於朗布蘭奇(Long Branch)的購物中心 Rivers Edge Mall於1999年據站點周圍土壤有汽油汙染，2004年經檢測證實。州府2010年下令並予以民事處罰，但業者未行動。這一次將處以5500元罰款，並起訴該公司以整頓加油站。