新澤西愛樂合唱團 《愛之樂章》 音樂會成功舉辦

新澤西州 愛樂合唱團2024冬之聲-《愛之樂章》 音樂會於11月9日晚在New Brunswick 演藝中心的盛大演出獲得圓滿成功！

當晚，座落在Livingston Avenue 的演藝中心大樓內外呈現一片繁忙，歡快的景象和氛圍。愛好音樂，喜歡唱歌的觀眾朋友們從四面八方如約前來觀看欣賞期盼已久的新澤西愛樂合唱團的演出。上下兩層，可容四百五十人的劇場內座無虛席。

當時針指向7點，身著乳白色套裝的新澤西愛樂合唱團團長胡薇薇女士緩緩走向舞臺的中央，以中英文向觀眾致以熱情洋溢的開幕詞，拉開了音樂會的序幕。

音樂會上半場始於《夜空中最亮的星》，團員們的深情地演唱演繹出歌曲中所投射出來的恬靜意境與浪漫情懷。隨之而來的《大魚》，其悠遠綿長的主歌旋律和遼闊空靈的副歌旋律，再加上清幽婉轉跌宕悠揚的歌詞，使人沉醉不已。《Bring Me Little Water,Silvy》 是一首自上世紀五十年代初就在美國被廣為傳唱的極其著名的英語民間歌曲。合唱團女演員們載歌載舞的表演形式和歌曲所表達出的樸實，略帶傷感又不失歡快的情感，令觀眾耳目一新，聽之動容。老朋友歌手合唱團帶來的歌曲也可圈可點。《讚美歌唱》是臺灣原住民 魯凱族歌謠，清新高亢的旋律把上半場推向高潮。

音樂會下半部分呈現的是西方古典音樂合唱作品。《Dixit Dominus》 （《上主如是說》）是一首慷慨激昂的拉丁語歌曲。伴隨著交響樂 隊弦樂，雙簧管，小號的動人旋律，演員們眾口合一，四聲部完美配合，成功地傳遞了音樂的巨大魅力。英語曲目《上主賜福於你，守護你》，女聲合唱《小小嬰孩》，義大利 語《聖體頌》，法語《尚.拉辛讚歌》，男聲合唱《錫安聽見守望者的歌聲》 曲風各異，或深沉溫柔，或緊湊清朗，或婉轉抒情……音樂會以莫紮特的《Dies Irae 》 （《安魂曲》之《震怒之日》）壓軸。在管弦樂的伴奏聲中，全體演員以極具爆發力的合聲準確地表達出火熱，激動，憤怒的情感，引起觀眾的強列共鳴。當音樂戛然而止，劇場裏歡聲雷動，掌聲經久不息。

音樂會結束後，胡薇薇團長手捧來自觀眾的鮮花，再次登臺向熱情的觀眾致詞。她說：“感謝大家和我們共同度過了一個難忘的音樂之夜！我僅代表新州 合唱團向所有促成這場演唱會的人表示深深的謝意—- 我們的每一位團員，指揮及藝術總監喻聲華博士，鋼琴家張冰冰博士，來自老朋友合唱團的老朋友們，星韻合唱團的小朋友們和星韻指揮沈曉星女士，Bravura 愛樂音樂總監林巧慈女士， 舞臺助理，凱悅基金和各位贊助商們。還要感謝我們音樂會的策劃團隊。”

這次音樂會是愛樂合唱團首度與交響樂團合作，在交響樂伴著下進行的合唱演出，達到了預期效果。音樂會結束後，參加觀看的觀眾紛紛拍照留念，並以不同方式向合唱團和和演出的團員們表示祝賀。

新州愛樂合唱團由胡薇薇女士於2020年創建的，並兼任團長。胡薇薇女士是著名的女高音歌唱家，畢業於南京藝術學院聲樂系，曾任南京軍區前線歌舞團獨唱演員。藝術總監和指揮是喻聲華博士；張冰冰博士擔任鋼琴伴奏。合唱團秉承以樂養心，以歌會友，服務社區的宗旨，致力於排演各個音樂時期，各種風格和語言的合唱作品。團員們來自新州各界，每個人都熱愛唱歌，追求卓越，敬業專注，珍惜每次提高和鍛練自己的機會，自覺自願，不求回報地為這個團體的成長和發展默默付出。幾年來，合唱團在新澤西州和紐約市成功地舉辦和參與過多場大型演出，也曾應邀赴加拿大蒙特利爾演出，每一次的精彩呈獻都曾令觀眾們感動和讚歎，其演出水準也受到專業人士的高度認可。合唱團始終牢記服務社區的宗旨，積極投身於所在社區文化活動，深入養老中心慰問演出，較好地體現其公益性，深受大家喜愛，並受到廣泛讚譽。

歡迎熱愛音樂的朋友們加入愛樂合唱團大家庭，在這裏以歌會友，以樂養心，豐富人生體驗，充實精神世界。有意者請致電609-885-8538