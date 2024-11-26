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7天內5頭熊遭撞死 新州德拉瓦水峽警戒

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州德拉瓦水峽國家休閒區短短七天內，有五頭熊遭車輛撞死。(達拉瓦水峽國休閒區臉書)
新澤西州德拉瓦水峽國家休閒區短短七天內，有五頭熊遭車輛撞死。(達拉瓦水峽國休閒區臉書)

新澤西州德拉瓦水峽國家休閒區 (Delaware Water Gap National Recreation Area) 本月月初，七天內有五隻黑熊被汽車撞死，公園官方進入警戒狀態。

美國國家公園管理局(U.S. National Park Service)官員在社群媒體發文稱，新州五隻熊被撞事故發生地點，都是穿過賓州一側德拉瓦水峽的209號公路。

貼文稱，車熊相撞頻率通常是一年只有幾次，很少一周內發生這麼多次。

公園官員不久前說，在穿過國家休閒區20哩長的209公路上，汽車與野生動物碰撞的事件增加、令人不安。10 月間有四隻黑熊、11隻鹿、一隻郊狼和其他三隻未被分類的動物遭撞擊， 總計19隻野生動物致命，比去年同期的九 隻動物遭撞明顯增加。

德拉瓦水峽休閒區發言人桑特 (Kathleen Sandt) 說，公園警察未來幾周將對209號公路沿線超速駕駛嚴開罰單。

至於是否因為最近乾旱、天氣變化而導致更多野生動物出現在高速公路附近？有待查明。

新州環保廳也有類似數據，2024年迄今熊車撞擊事件較去年增加，但新州動物保護聯盟(Animal Protection League of New Jersey)聯合創辦人兼執行董事梅特勒(Angi Metler)說，每年的熊數量會隨著食物供應和氣候影響等其他難以衡量的變數而波動，不宜跨年相比。

伍德蘭野生動物保護區(Woodlands Wildlife Refuge)團隊並未發現車撞野生動物的數量增加。

位於蘇塞克斯郡的鳥類野生動物中心(Avian Wildlife Center)聯合創辦人斯米斯科(Giselle Smisko)說，每年此時，貓頭鷹在黑暗繁忙道路上被車撞傷的數量往往增加，她呼籲司機撞到動物或鳥，務必聯繫警方和有執照的動物康復服務機構前往處理。

花了半個多世紀研究黑熊的生物學家羅傑斯(Lynn Rogers)說，有些地方有野生動物走廊，通常橫跨繁忙的野生動物高速公路，野生動物撞車問題難有長期方案。

新州 新澤西州 社群媒體

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