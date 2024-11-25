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新州醫院保護病人安全表現 名列全國第5

編譯周芳苑／綜合報導
莫利斯頓醫療中心(Morristown Medical Center)從2015年秋季以來一直保持A級評級。(莫利斯頓醫療中心臉書)
莫利斯頓醫療中心(Morristown Medical Center)從2015年秋季以來一直保持A級評級。(莫利斯頓醫療中心臉書)

根據最新「Leapfrog醫院安全評估」(Leapfrog Hospital Safety)報告，新澤西州醫院保護患者安全的表現在全美排名第五；評比項目包括讓患者免受傷害和醫療事故、預防感染及其他可能導致患者入院前病情加重的情況。

新州排名由春季的第三名滑落至秋季第五名，但獲評「A」級的醫院數量增加1家，在67家中占31家；而且沒有任何一家醫院獲D或F級。

配合這一項調查的非營利研究暨倡議組織新州醫療保健品質研究所(New Jersey Health Care Quality Institute)品質總監哈金斯(Adelisa Perez Hudgins) 表示，每家有資格參與的急診醫院都配合；新州因自願調查參與率高脫穎而出。

Leapfrog由企業領導人和健保買方組成，鑑於醫學研究所(Institute of Medicine) 1999年報告發現，全美每年多達9萬8000人死於醫院可預防的錯誤，因而邀請醫學專家為醫院安全評分，2012年至今每年發布兩次報告。

醫學期刊BMI發表的研究摘要也提到，全美因可預防的醫院失誤和感染而死亡者更達25萬人，病患安全問題成為全美第三大死因。

Leapfrog根據30項安全措施對醫院進行評估，並對病患問卷調查，了解他們與醫生、護士和員工互動的滿意度。

疫情期間，醫院感染例增加，全美醫院安全評分隨之下滑；過去兩年，中心静脈导管相關血流感染等多項感染都減少至少三分之一。

最新的Leapfrog醫院安全排名前五大州依序是猶他州、維吉尼亞州、康州、北卡羅來納州和新澤西州；愛荷華、北達科他、南達科他或佛蒙特州沒有A級醫院。

Leapfrog敦促人們在選擇醫療機構時參考這些調查數據。

Atlantic Health 執行副總兼醫療系統長萊蒂(Scott Leighty)說，旗下的莫利斯頓醫療中心(Morristown Medical Center) 2015 年秋季以來一直保持A級，Overlook Medical Center 則自2021 年春季以來持續A級。

新澤西州 新州 維吉尼亞州

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